Икономичен и мощен двигател, режим за сняг и върхов комфорт са силните страни на хибридния кросоувър

Търсите стилен, надежден, мощен и забавен за шофиране автомобил? Тогава ZR-V е отличен избор. Новото попълнение в гамата на Honda e пълен хибриден SUV със спортен дизайн. Името му е съкращение от Z Runabout Vehicle, което може да се преведе като „колата на поколението Z“, днешните пораснали в дигиталната ера деца, технологично адаптивни, грамотни и социално ангажирани, които уверено заявяват присъствието си в работната среда и не се притесняват да искат повече от живота. Но нека името не ви подвежда – моделът е доста харесван и от купувачите над 40-годишна възраст. С 50 мм по-широк от HR-V и с 59 мм по-нисък от CR-V, ZR-V и запълва нишата между тези два така обичани модела на Honda. Богатото му стандартно оборудване му включва високотехнологични системи за безопасност и асистенти от най-новото поколение на пакета Honda Sensing. Макар и предлаган само с предно предаване, ZR-V разполага с режим за сняг и е идеален за зимни приключения.

Автомобилът разчита на технологията е:HEV на Honda за пълни хибриди. 2,0-литровият бензинов ДВГ, съчетан с два електромотора, осигурява незабавно ускорение и въртящ момент, достоен за 3,0-литров силов агрегат. Мощността на задвижващия електромотор е 135 кВт (184 к.с.). Въпреки динамичния си нрав, ZR-V отделя едва 130 г/км вредни емисии от СО2 и изразходва само 5,7 л/100 км гориво в комбиниран режим (WLTP).

Кросоувърът е с четири режима на управление – икономичен, хибриден, обикновен, спортен и гореспоменатия за сняг. Ако след всичко това смятате, че той е вашият автомобил, сега е моментът да се възползвате от голямото ценово предимство за ZR-V, предлагано от от оторизираните дилъри на Honda в страната.