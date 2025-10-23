Бюджетната комисия одобри Законопроект за ратифициране на рамково споразумение за заем от 250 млн. евро между България и БРСЕ

Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем в размер на 250 милиона евро между Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и България бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на второ гласуване.

Средствата са по Механизма за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс за програмния период 2021-2027 г.

Заемът от БРСЕ е за програмен период 2021-2027 г. и ще подпомага усвояването на средствата от Европейския социален фонд плюс, като частично ще покрива българския принос при финансиране изпълнението на инвестиционни проекти, изпълнявани със средства от програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ и "Образование 2021-2027“, се посочва в мотивите, цитирани от БТА.

Средствата от заема постъпват в централния бюджет, a заемът се усвоява на траншове. Те са по години и се обвързват с разчетите по програмите за националното съфинансиране в средносрочен план и се предвиждат по закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година. Крайният срок за усвояване на средствата по заема е 31 декември 2029 г.

Кредитът е отпуснат от БРСЕ при много благоприятни финансови условия, а банката не начислява допълнителни такси и комисиони, посочват от вносителите.

Срокът на заема е до 20 години, като е предвидена възможност за предсрочно погасяване при заплащане на допълнителните разходи, възникнали за БРСЕ във връзка с това. Средствата се усвояват на минимум два транша, като максималният размер на първия транш не може да надвишава 50 на сто от стойността на заема.

Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) подпомага усвояването на средствата от Фондовете на ЕС чрез предоставяне на структурни програмни заеми. Това са рамкови заеми, средствата от които постъпват в централния бюджет и са предназначени за осигуряването на необходимите бюджетни средства за покриването на част от националния принос по проектите, изпълнявани по оперативните програми, което дава възможност за освобождаване на бюджетни ресурси и насочването им за изпълнението на други важни бюджетни пера.

Заемът за програмния период 2021-2027 г. бе подписано по кореспондентски път на 2 юни 2025 г. в Париж и на 25 юни 2025 г. в София. Условие за влизането му в сила за Република България е неговото ратифициране от Народното събрание.