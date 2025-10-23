Елена Поптодорова: Санкциите на Тръмп срещу Русия са предупредителни за Путин

"Санкциите на Доналд Тръмп спрямо Русия и лично към Владимир Путин са предупредителни - ако в крайна сметка Путин не се съгласи да седне на масата за преговори", коментира в "Лице в лице" бившата ни посланичка в САЩ Елена Поптодорова за санкциите на Вашингтон срещу "Лукойл" и "Роснефт".

По думите ѝ за 9 месеца видяхме неуспешни усилия на администрацията на Тръмп за преговорите, но "най-накрая имаме американска позиция за това кой е отговорен за войната": "Финансовият министър Скот Бесент каза, че санкциите се налагат предвид отказа на Путин да прекрати тази безсмислена война, за мен това е важно в политически смисъл".

"Революционен и мигновен ефект от санкциите няма - те не са военно нападение, те са икономически ефект, който отнема известно време, а и руската икономика съвсем не е в цветущо състояние. Това е инструмент, който има отложено действие", посочи още Поптодорова.

"Друго важно за санкциите - американската страна не бива да смята, че с този удар решава въпроса, това е дългосрочна политика. Тръмп ги нарече временни, защото те зависят от готовността на Путин да седне на масата за преговори".

"Очевидно за срещата в Будапеща настъпи отчаяние, че разговорите там няма да доведат до нищо. Нещо важно - смяната на Тръмп на представителя за Русия - Стив Уитков беше оттеглен, за да заеме мястото му Марко Рубио. Разговорите между Лавров и Рубио са определящи, а и Тръмп наскоро каза, че Уитков не разбира от Русия", коментира още тя.

Според бившата посланичка петчасовите разговори между Уитков и Путин са били толкова дълги, просто защото руският президент е ползвал историческата си перспектива: "Видяхме я при Тъкър Карлсън - това е повтарящо се внушение, което вече не работи. Не може постоянно да четеш лекции на външния свят".

"След разговора с Рубио Лавров каза, че руската страна не приема примирие, а след това Тръмп каза, че отлага Будапеща за неопределено време. Той каза и, че нищо не налага подобна среща, защото е безсмислена".

"Санкциите не могат да останат в първи кръг - те трябва да бъдат синхронизирани с европейските политически решения, например таван на цената на петрола, санкции върху сенчестата флота и други - аз се опасявам, че ще се стигне до такива, освен ако Путин не реши да приеме предложението на Тръмп, което не е перфектно - да се спре огъня по фронтовата линия, но е просто и ясно. Зеленски веднага откликна и каза, че е готов", обясни още тя.

"Затова санкциите са формирани така - аз не виждам признаци на готовност от руска страна".

"В навечерието на тази несъстояла се среща се изпраща документ със същите максималистични искания от Русия. Помните в навечерието на войната двете писма на Путин до Столтенберг и Байдън - изтеглете се до границата от 1999 г., а нас ни няма, никой не ни брои за държава", допълни тя.

За изказването на Дмитрий Медведев днес, че санкциите са война, а Тръмп се е приравнил към "лудата Европа", Поптодорова смята: "Медведев винаги е крачка напред, включително и в реториката. Това (санкциите) не бива да се смята като самостоятелен акт - трябва да са линия на натиск, ако щете и обединени с Европа".