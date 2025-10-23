ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индексите на Уолстрийт се движат без ясна посока

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

В различни посоки се движат водещите индекси на Уолстрийт в днешната ранна търговия, след като "Тесла" (Tesla) и Ай Би Ем (IBM) отчетоха разочароващи резултати, съобщи Ройтерс. В допълнение към това нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай заплашваше да задълбочи безпокойството на пазара.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 28,16 пункта или 0,06 на сто до 46 562,25 пункта 17:15 часа българско време.

Широкообхватният S&P 500 прибави 14,31 пункта или 0,21 на сто до 6713,71 пункта, пише БТА. 

Технологичният Nasdaq Composite нарасна с 84,894 пункта или 0,37 на сто до 22 825,29.

Вчера опасенията за нова ескалация на търговското напрежение между САЩ и Китай доведоха до спад в цените на акциите. Сезонът на корпоративните отчети, който до момента е предимно положителен, осигурява попътен вятър. Освен това пазарите са почти сигурни, че Управлението за федерален резерв на САЩ ще намали допълнително лихвените проценти на заседанието си следващата седмица. 

 

