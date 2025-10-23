Китай и Индия ограничават покупките на руски петрол след санкциите на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавните петролни компании на Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море, след като Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи петролни компании в Русия – "Роснефт" и "Лукойл". Това съобщиха множество търговски източници, цитирани от "Ройтерс" и БТА.

Паралелно с това индианските рафинерии, които са най-големите купувачи на руски морски петрол, се подготвят да намалят рязко вноса си от Москва, за да се съобразят с американските ограничения, наложени заради войната в Украйна.

Според анализатори рязкото свиване на търсенето от Китай и Индия – двете най-големи клиенти на Русия – ще намали приходите на Москва от петролния износ и вероятно ще повиши световните цени на суровината, докато големите вносители търсят алтернативни доставки.

Източници посочват, че китайските национални петролни компании "ПетроЧайна" (PetroChina), "Синопек" (Sinopec), CNOOC и "Женхуа ойл" (Zhenhua Oil) ще се въздържат от нови сделки с руски петрол поне в краткосрочен план заради опасения от вторични санкции.

Макар Китай да внася по море около 1,4 милиона барела руски петрол дневно, значителна част от количествата се купуват от независими частни рафинерии, а не от държавните концерни.

Индия също преразглежда търговията си с Москва

В Индия частната компания "Рилайънс индъстрис" (Reliance Industries), водещият купувач на руски суров петрол, планира да намали или изцяло да спре вноса, включително по дългосрочен договор с "Роснефт".

"Регулирането на вноса вече е в ход и "Рилайънс" ще се съобрази напълно с позицията на индийското правителство", заяви говорител на компанията.

Държавните рафинерии "Индиън ойл корпорейшън" (Indian Oil Corp), "Барат петролиъм" (Bharat Petroleum) и "Хиндустан петролиъм" (Hindustan Petroleum) също преразглеждат договорите си, за да гарантират, че няма да получават доставки пряко от санкционираните руски компании.

Източници от сектора посочват, че в краткосрочен план няма да настъпи пълно прекратяване на вноса, тъй като част от петрола вероятно ще продължи да постъпва чрез посредници.

Търговски и политически ефекти

Решението на Индия за ограничаване на покупките може да улесни сключването на търговско споразумение със САЩ, което би довело до намаляване на наказателните мита, наложени върху индийския износ – в момента достигащи 50 процента.

След началото на войната в Украйна Индия се превърна в най-големия купувач на руски морски петрол, с внос от около 1,7 милиона барела дневно през първите девет месеца на 2025 г.

Според Хелима Крофт, ръководител на отдела за суровини в "Ар Би Си Кепитъл Маркетс" (RBC Capital Markets), ако администрацията на Доналд Тръмп "подкрепи решението си с реални действия", рафинериите, които искат да запазят достъпа си до американския капиталов пазар, ще се откажат от вноса на руски петрол.

Министерството на финансите на САЩ даде на компаниите срок до 21 ноември да прекратят всички сделки с "Роснефт" и "Лукойл".

Пазарна реакция

След обявяването на санкциите цените на петрола продължиха да се повишават, като фючърсите на сорта Брент нараснаха с над пет процента, достигайки най-високите си нива от няколко месеца.

Търговци съобщават, че "Рилайънс индъстрис" вече е закупила спот товари суров петрол от Близкия изток и Бразилия, за да компенсира част от липсващите руски доставки.

Рафинерията "Наяра енерджи" (Nayara Energy), в която "Роснефт" е основен акционер, също преразглежда своите покупки, за да се съобрази с новите ограничения, съобщава още агенцията.

Анализаторите очакват в краткосрочен план колебания в глобалните доставки и повишен натиск върху цените, но напомнят, че предходни санкции срещу Русия рядко са водили до съществени сътресения в добива и износа на петрол.