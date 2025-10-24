Еврото вкара в банките 11 млрд. лв., имоти и потребление извадиха над 7 млрд.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прогнозите са до 1 януари 2026 г. в трезорите да влязат още близо 16 млрд. лв., а бумът на имотния пазар да продължи

Очакваното въвеждане на еврото на 1 януари 2026 г. раздвижи парите извън банките и вкара свеж ресурс в трезорите. От началото на тази година до септември депозитите са се увеличили с нови 11 млрд. лв. , а парите в оборот са намалели с 4,2 млрд. лв.

Прогнозите на банкери и финансисти са за рекордни финансови потоци в левове към банките в оставащите малко повече от два месеца. По предварителни сметки

в трезорите се очаква да влязат още близо 16 млрд. лв.

Повечето банки отмениха таксата при внасяне на левове в брой, за да не бъдат затрупани с пари, чакащи да бъдат обърнати автоматично в евро в последните дни на годината.

В края на септември депозитите достигнаха 151,7 млрд. лв., от които 96,2 млрд. лв. са на домакинствата, показват последните данни на БНБ. Рекорден ръст на новите депозити имаше през юли, когато в банките бяха вкарани нови над 1,6 млрд. лева.

Ниските лихви и притокът на свежи пари към банките

поддържат висок ръста на кредитирането

Последните данни на централната банка отчитат, че кредитите за домакинствата в края на септември са 53,6 млрд. лв. Само месец преди това сумата беше 52,8 млрд. лв., т.е. за 30 дни са раздадени нови 800 млн. лв.

От началото на годината до края на септември ипотеките са нараснали с над 4 млрд. лева и достигат 30,2 млрд. лв. Силен растеж има и при потребителските заеми - те са 20,7 млрд. лева в края на юли, което е с 1,8 млрд. повече в сравнение с края на миналата година. Така за двата основни финансови потока на кредитиране на физическите лица общото нарастване от началото на годината е с близо 7 млрд. лева.

Парите в оборот продължават да намаляват и да мигрират към еврото,

като статистиката на БНБ отчита, че търговските банки са купили евро за близо 7 млрд. лв.

Докато в края на 2024 г. парите в оборот нарастваха средно с по 5,5%, към юни 2025 г. започнаха да намаляват, а към края на август трендът се засили и

вече има спад от 6,2% на годишна база

В обращение в момента има 27,248 млрд. лв. при 31 млрд. лв. в началото на годината.

Прогнозата е тези тенденции да продължат в оставащите месеци до приемането на еврото. Поне още 16 млрд лв. се очаква да влязат в банките според финансисти. Приблизително толкова

ще дойдат допълнително от промяната в задължителните резерви

След присъединяването към еврозоната ставката ще бъде понижена от 12 на 1%, като същевременно ще бъде намалена и базата, върху която се начисляват, посочват от БНБ. Централната банка ще започне да плаща лихва за поддържаните от банките средства и това ще им донесе още допълнителен доход. Кредитните институции виждат във всичко предимства, защото ще се освободи ресурс, с който да финансират бизнеса и домакинствата.

Това ще им позволи и да запазят ниски лихвите по кредити. Последните данни на БНБ показват, че и в момента

по потребителските заеми те са около 9%, а по ипотечните - около 2,5%

Поради всичко това се очаква още по-голямо засилване на имотните сделки.

Предполагаемите стойности са за над 1 млрд. лева, които допълнително ще се излеят на имотния пазар. От това се очаква също ножицата между данъчната оценка и реалната продажна цена да се разтвори още повече.