Водещият индекс на Московската борса падна под 2700 пункта, акциите на петролните компании се сринаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещият индекс на Московската борса MOEX се понижава с над 3 процента във вечерната сесия, като за първи път от 14 юли падна под психологическото равнище от 2700 пункта, сочат данните на борсата към 18:30 часа българско време.

Индексът ускори спада си до 2571,44 пункта (минус 3,07 процента). В края на основната търговия вчера индексът беше отчел понижение от 0,25 процента.

Бенчмаркът RTS за търгувани в долари акции губи 2,61 на сто до 996.76 пункта.

"Основният натиск върху нагласите идваше от новите предизвикателства, свързани със санкциите, и геополитическата несигурност. Деветнадесетият пакет от санкции на Европейския съюз е насочен към износа на енергия от Русия", коментира Александър Шепелев, експерт по фондовите пазари в "БКС мир инвестиций", цитиран от ТАСС.

Акциите на водещите руски петролни и газови компании поевтиняха с между два и над процента в основната търговска сесия на Московската борса, показват данни от търговията.

Водещи спада са акциите на "Лукойл", които загубиха 5,2 на сто от пазарната стойност до ниво от 5732 рубли. Книжата на "Ен+Груп" са надолу с 5,06 на сто, а на "Русал" – с 4,62 на сто. "Роснефт" е надолу с 3,74 на сто до 386,9 рубли, а "Газпром" отчита спад от 1,96 на сто до 116,8 рубли.

По-рано Европейският съюз официално одобри деветнадесетия пакет от санкции срещу Русия. Сред новите мерки е забрана за страните от ЕС да купуват руски втечнен природен газ, както и санкции срещу повече от сто танкера, превозващи руски петрол.

Късно през нощта българско време Министерството на финансите на САЩ също обяви нови ограничения, насочени към "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества. Вашингтон уточни, че санкциите не се отнасят за сделките на компаниите с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл", което временно ограничава ефекта върху част от международните енергийни потоци.