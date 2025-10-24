Мартин Владимиров: България може да поиска от САЩ да назначи особен управител на "Лукойл"

България може да поиска от САЩ еднолично да й бъде издадена лицензия единствено да поеме контрол над дружеството - да назначи особен управител, който да е отговорен за покупката на суров петрол и за осигуряване на суров петрол.

Това каза анализаторът Мартин Владимиров пред Нова тв във връзка с американските санкции срещу Русия, в чийто обхват влиза и рафинерията "Лукойл".

Той допълни, че България трябва си осигури контрол върху рафинерията, а това е единственото решение, което може да се осъществи.

Особеният управител не означава, че имаш собственост, а че владееш оперативната дейност на компанията. Оттам нататък държавата може да сключи споразумение със САЩ за продажба на рафинерията, но всичко, което се случи с рафинерията оттук нататък, зависи от САЩ, обясни Владимиров.

Той уточни, че това не е национализация, а управление на продажбата на честна цена на актива, но не по желание. България без рафинерия не може да задоволи потреблението си на горива в момента, обясни той.

По думите му такъв план Б е разработен още през 2023 г. за назначаване на особен управител и за закупуване на суров нефт от алтернативни доставчици. Има подписани предварителни договори, каза още той.

Според него банките, които обслужват "Лукойл", няма да могат да направят превода. Целта на американските санкции е да спрат дейността на руските дружества, които осигуряват голяма част от бюджета на Кремъл

Той допълни, че парите няма да отиват към Русия, защото след 21 ноември "Лукойл" няма да има достъп до средствата си.

Някой говореше, че не е под санкции, защото не е директно включен към списъка. В съобщението на финансовото министерство на САЩ е посочено, че всички дружества, които са 50%+1 собственост на санкционирано дружество, са също под санкции. Всички дружества на "Лукойл" в България са под санкции. На 21 ноември рафинерията няма да може да обслужва задълженията към контрагентите си. Няма да може да внася суров петрол и горива на пазара в България, обясни анализаторът.

Според него това, че се работи с неруски петрол, няма връзка със санкциите, защото са свързани с юридическото лице "Лукойл". На 21 ноември ще се случи същото като със Сърбия. Там има гориво до 1 ноември, защото запасите са дотогава, след това не знам какво рафинерията ще преработва, каза още той.