ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха 13-годишен, погълнал 100 магнита от "Тем...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21569512 www.24chasa.bg

Явор Куюмджиев: Горивата няма да изчезнат, но могат да поскъпнат

2208
Явор Куюмджиев Кадър: Нова

"Горивата у нас няма да изчезнат, но могат да бъдат по-скъпи. Единственото, което можем да се опитаме да направим, е да се помолим да се направи отсрочка за санкциите за "Лукойл", това каза бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев пред bTV. 

Той попита как как ще бъде назначен особен управител в рафинерията в Бургас и през какво ще оперира той. 

По думите му единственото решение за пазара е държавата да влезе в управлението на цялата група от компании на "Лукойл".

"Или държавата ще влезе в управлението на "Лукойл", или рафинерията ще затвори. "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид", каза бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

"Който казва, че няма проблем с наложените санкции от страна на САЩ на "Лукойл", трябва да помисли втори път. България получава много сериозен удар върху националната сигурност", коментира още той.

Явор Куюмджиев Кадър: Нова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание