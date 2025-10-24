Цените на петрола се понижават леко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се понижиха в началото на днешната търговия, като заличиха част от силното поскъпване от вчерашния ден, но останаха напът към най-големия си седмичен ръст от средата на юни, съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

Новите санкции на Съединените щати срещу двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна продължават да пораждат опасения за глобалните доставки.

Фючърсите на сорта Брент се понижиха с 31 цента, или с 0,47 процента, до 65,68 долара за барел към 00:30 ч. българско време. Американският лек суров петрол загуби 30 цента, или 0,49 процента, до 61,49 долара за барел.

"Пазарът на суров петрол в момента се калибрира, наблюдаваме прибиране на печалби, което показва, че инвеститорите не натискат паник бутона заради руските доставки", коментира Вандана Хари, основател на анализаторската компания "Ванда Инсайтс" (Vanda Insights). По думите му търговците изчакват следващия обрат в ситуацията, било то ескалация или деескалация, като пазарните очаквания засега клонят към второто.

Вчера двата основни бенчмарка - брент и суров петрол, поскъпнаха с над 5 процента, като седмичният ръст в цената се очертава да е около 7 процента.

Руският президент Владимир Путин заяви, че новите санкции, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, представляват "неприятелски акт", но няма да нанесат сериозен удар върху руската икономика. Санкциите засягат производителите "Роснефт" и "Лукойл", които заедно осигуряват повече от 5 процента от световния добив на петрол.

Междувременно китайските държавни петролни компании временно са преустановили покупките на руски петрол по море, а рафинериите в Индия, най-големият купувач на руски суров петрол по море, се готвят рязко да намалят вноса, съобщиха търговски източници.

"Потоците към Индия са изложени на най-голям риск. При китайските рафинерии ефектът вероятно ще е по-слаб, тъй като те имат по-голяма диверсификация на източниците и високи запаси", посочи Джанив Шах, вицепрезидент на отдела за анализ на петролните пазари в "Ристад Енерджи" (Rystad Energy).

Министърът на петрола на Кувейт заяви, че Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е готова да компенсира евентуален недостиг, като отмени част от съкращенията на добива.

Новите санкции бяха последвани от действия и в Европа – Великобритания въведе свои ограничения срещу "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-и пакет от санкции, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ. ЕС добави към черния си списък и две китайски рафинерии с общ капацитет от 600 000 барела дневно, както и подразделението "Чайнаойл Хонконг" (Chinaoil Hong Kong) на "ПетроЧайна" (PetroChina).

Според американските енергийни данни Русия е била вторият по големина производител на суров петрол в света през 2024 г. след Съединените щати.

Инвеститорите ще следят и предстоящата среща между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин следващата седмица. Ескалиращото търговско напрежение между Вашингтон и Пекин, белязано от ответни мерки от двете страни, може да бъде частично смекчено, ако разговорите между двамата лидери доведат до ново разбирателство, отбелязват анализатори.