Ученици и студенти от Бургас: Насилието никога не ...

Вятърната енергия осигури над 33% от електричеството в Европа за денонощие

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (69,6 процента), Германия (65,2 на сто) и Ирландия (52,2 процента). СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 33,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитирани от БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 29,3 процента от общото количество електроенергия (2,196 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,1 процента (311 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (69,6 процента), Германия (65,2 на сто) и Ирландия (52,2 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (913,5 гигаватчаса), Франция (356,1 гигаватчаса) и Испания (292,6 гигаватчаса), сочи още справката.

