Санкциите от САЩ форсираха парламента, приеха се промените за продажбата на "Лукойл"

Наложените санкции от САЩ на "Лукойл" и "Роснефт" форсираха парламента да приеме набързо промените за продажбата на "Лукойл".

Рафинерията ще може да избере купувача, на когото да продаде бизнеса си в България и всички прилежащи обекти към него, но сделката може да се случи само след одобрение от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Министерския съвет. Това са промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха приети набързо на второ четене вчера в енергийната комисия, а днес влезнаха извънредно в дневния ред на депутатите. Текстовете са предложени от депутати от управляващото мнозинство.

Според тях ДАНС ще трябва да анализира и да даде становище преди извършване на разпоредителни сделки и с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, собственост на дружествата "Лукойл - България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД.

Министерският съвет също ще трябва да даде своето съгласие, а ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни.

В мотивите пише, че предложеният законопроект гарантира, че активите на руската "Лукойл" ОАО могат да бъдат продадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да гарантира непрекъсната работа на активите.

Двойният контрол от МС и ДАНС "ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на "Лукойл" ОАО само със становище на Националната следствена служба, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", пише още в проекта на закон.

"Предложенията в законопроекта са абсурди. Назовава се едно конкретно дружество и текстовете имат конкретна цел - законодателно да се възпре една бъдеща сделка. Това не защитава интереса на България. ДАНС се поставя над МС с два параграфа. ДАНС е органът, който ще реши дали може или не може, без критерии, без мотиви", възмути се Радослав Рибарски от ПП-ДБ. И добави, че днес е трябвало да се обсъждат американските санкции. "Това е тема в целия свят, в Европа, само тук не се говори нищо. Поискахме изслушване на министри, на премиера, на управителя на БНБ, не се състоя", каза още Рибарски.

Според Божидар Божанов, Делян Пеевски имал икономическа полза от тези промени чрез извиване на ръцете да се извади от Магнитски заради контрола му върху ДАНС. Другият вариант за така направените предложения бил да си поиска дял от бъдещите купувачи на рафинерията чрез скрита собственост.

"Възраждане", "Меч" и "Величие" също се обявиха против законопроекта.