Rolls-Royce отбелязва века на Phantom с бижу на стойност почти 3 милиона (снимки)

В продължение на 100 години лимузината Phantom е призната за символ на успеха и избирана от най-влиятелните личности в света. По случай 100-годишнината на тази легендарна кола, Rolls-Royce Motor Cars отдава почит с унилакната си серия Phantom Centenary, лимитирана до 25 екземпляра. Всеки от които ще струва от 2,9 милиона евро!

Известната статуетка "Духът на екстаза" е изработена от масивно 18-каратово злато и е позлатена със същия благороден метал, но този път от 24-каратово злато. Същото важи и за така наречените значки "Honor RR", разположени на предните калници, увенчаващи голямата решетка на Пантеона, и на уплътнението на капака на багажника. Черешката на тортата за екстериорния дизайн са внушителните 22-инчови алуминиеви джанти, с дизайн, който се отклонява от нормата.

Впечатляващата черта на този Phantom е вътре. Декорацията на панелите на вратите и дървените фурнири на арматурното табло са изключително красиви, всички с различни декоративни мотиви, които отново са изработени от 24-каратови златни нишки.

В салона работата е достойна за най-добрите майстори в света. Задните седалки са с кожена тапицерия с три слоя плат. Първият слой е с щампа, изобразяваща места и предмети от историята на Phantom, докато вторият слой показва различните поколения на луксозния модел на производителя, а третият слой е ръчно бродиран.

Седалката е истинско произведение на изкуството, съставено от 45 дървени панела със 77 ръчно рисувани илюстрации, които разказват историята на Phantom от пускането му на пазара през 20-те години на миналия век, проект, който е отнел не по-малко от 40 000 часа работа. Този Phantom със сигурност не е предназначен да се управлява самостоятелно, нещо, което марката разбира отлично, тъй като седалката на водача е тапицирана с кожа, но не е толкова луксозна, колкото задната.

Това, което не се е променило в този много специален Phantom, са механичните части, така че този луксозен седан с дължина почти 6 метра продължава да се движи толкова плавно, колкото и други модели на компанията, благодарение на впечатляващия 6,75-литров V12 двигател, който развива максимална мощност от малко над 560 к.с.