"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всеки имот има стойност и сега е моментът собствениците да го превърнат в пари

Един от водещите купувачи на земеделски имоти в България – компанията „Агрион“, обяви началото на специална кампания за покупка на земя, която ще продължи до края на 2025 г.

Според експертите сега е и най-подходящият момент за продажба, тъй като пазарът на земеделска земя претърпява динамични промени. Все повече собственици – частни лица и фирми, излизат на пазара, което увеличава предлагането и води до постепенно понижаване на цените.

„Колкото по-рано се реализира сделката, толкова по-добри са условията за продавачите“, коментират от „Агрион“.

Кампанията е насочена към всички собственици на земеделска земя, независимо дали живеят в големите градове или в по-малки населени места. Интерес представляват и имоти, които са наследени, неуправлявани или неподелени между няколко наследници. Компанията изкупува и идеални части, дори когато останалите съсобственици не желаят да продават. Фирми, които искат да продадат по-големи масиви земеделска земя, също ще намерят доверен партньор в „Агрион".

Всеки имот се оценява индивидуално според местоположението, площта и потенциала му. „Агрион“ предлага безплатни оценка и правна консултация, прозрачни условия и бързо плащане. Екипът на компанията поема обработката на всички документи, за да улесни собствениците и да избегне административни затруднения.

С над 15 години опит и хиляди реализирани сделки в цялата страна, „Агрион“ се е утвърдил като един от най-надеждните партньори за покупко-продажба на земеделска земя в България.

Кампанията е валидна до края на 2025 г., като след този срок условията може да бъдат променени.

За повече информация и безплатна консултация: тел. 0800 111 66 или на сайта www.agrion.bg.