Тракийският университет отчита пълно изпълнение на държавната поръчка за магистри и над 99 на сто за бакалаври

Тракийски университет отчита пълно изпълнение на държавната поръчка за магистри и над 99 на сто за бакалаври, съобщават от висшето училище в Стара Загора.

Кандидатстудентската кампания за 2025 г. в Тракийски университет – Стара Загора приключва успешно, показват обобщените данни. Те бяха представени от заместник-ректора по учебна дейност доц. Цветослав Койнарски и приети на редовно заседание на Академичния съвет на университета,

След придобито висше образование, всички 154 места по държавна поръчка за обучение в образователно-квалификационна степен „Магистър" са изцяло запълнени. Допълнително 456 студенти са приети в платена форма на обучение, което потвърждава високия интерес към магистърските програми на университета.

След придобито средно образование, за специалностите от степен „Бакалавър" държавната поръчка е изпълнена на 99,71 на сто, като от общо 1345 места са заети 1341. Незаети остават само 4 места. В платена форма на обучение са записани 271 студенти, който учат на български език и 130 - на английски език.

По Постановление на Министерския съвет №103 за прием на студенти от българските общности в чужбина са записани 9 студенти.

Успешната кампания е резултат от устойчивия авторитет на университета като модерен научно-образователен център с широк спектър от специалности и активна международна дейност, отчитат от ВУЗ-а.