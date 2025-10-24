Жечо Станков: Обезпечени са горивата до края на годината, ако има спекула, държавата ще се намеси

Българските граждани трябва да са спокойни, има обезпечени горива до края на годината. Ако има спекула с цените, тя ще бъде контролирана от държавата. Към момента правителството има ясен план за действие.

Това увери министърът на енергетиката Жечо Станков след съвещание при премиера Росен Желязков по повод наложените вчера санкции от САЩ за руските петролни компании. "Лукойл" в България също е засегната от гледна точка на финансовите й операции.

Планът на правителството включва проверка и мониторинг на всички налични количества на горива, както и превантивни мерки и дейности.

По думите на Станков, ако на борсата има поскъпване на горивата, то не би следвало да се отрази толкова бързо на цените на бензиностанциите.

Правосъдният министър Георги Георгиев пък обясни, че се взимат допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР с допълнителен капацитет, жива сила, предвид различните инциденти в няколко европейски държави. Не е повод за паника, а за оценка на риска, успокой той.

България не е сама в тази ситуация, и други европейски държави са в нея, работим с тях в тясно сътрудничество, за да намерим механизми за решаване на казуса. Ние сме във връзка с американските ни партньори за налагането на санкциите и за обезпечение на запасите.

Заварените стари планове отпреди 2 години са неактуални, затова разработваме нов, обясни Георгиев.

Европа се намира в нова ситуация и търсим нови доставки, има гаранции за това.

Вчера президентът Доналд Тръмп наложи нови санкции на големите руски петролни компании. Всичките им активи в САЩ ще бъдат замразени, а на американски компании и физически лица се забранява да търгуват с тях. Това включва и компаниите "Лукойл" и "Роснефт" и десетки техни дъщерни дружества.

САЩ заплашват и с вторични санкции чуждестранни финансови институции, които правят бизнес с "Роснефт" и "Лукойл". А втората руска компания чрез дъщерната си "Литаско" е собственик на рафинерията в Бургас и на търговеца "Лукойл България". Поради това, ако банка обслужва плащания по сделки на двете компании, няма да може да прави бизнес с компании и финансови институции от САЩ. Което означава, че в България трябва да се намери банка, която няма бизнес със САЩ, за да поеме разплащанията. Или да се извади "Лукойл" от собствеността на бургаската рафинерия.

Руската "Лукойл" вече задвижи продажбата на целия си бизнес в България и дори има избран кандидат-купувач - азербайджанската държавна компания "Сокар" в консорциум с турския холдинг "Ченгиз". Обтегнатите отношения между Москва и Баку обаче бавят финализирането на сделката.

Народното събрание също форсира работата си и вкара извънредно като точка в дневния ред за днес законовата поправка, според която ДАНС и правителството трябва да одобрят избрания купувач за бизнеса на "Лукойл" у нас. Те я приеха на второ четене, след като вчера беше приета скоростно и от енергийната комисия.