Чрез дигитална карта и специални програми компанията предлага стабилни цени и нови изгодни възможности за пазаруване

Какво би било, ако можеш да пазаруваш като професионалист, но за своето домакинство? Днес това вече е възможно. МЕТРО България отваря вратите на пазаруването на едро за всички клиенти, като предлага дигитална карта, която се издава само за няколко минути. Така животът „на едро" става реалност и за домакинствата и им гарантира повече спокойствие за бюджета, стабилни цени, изгодни решения и достъп до професионален асортимент.

С няколко клика през мобилното приложение METRO Companion всеки може да се регистрира и веднага да започне да пазарува като професионалист. „Регистрацията отнема по-малко от две минути, а достъпът до изгодните цени става веднага", уточняват от компанията.

Освен ценова стабилност, МЕТРО предлага и няколко ключови програми, създадени да улеснят планирането на семейния бюджет и да помогнат на домакинствата да спестяват още повече. Сред тях водеща роля има „Цени на ниво", която обхваща над 5000 продукта и осигурява фиксирани цени за период от поне два месеца. В селекцията влизат основни стоки за всеки дом, включително сухи храни, консерви и замразени продукти – всичко, което може да се съхранява и използва практично. При покупка на по-големи количества клиентите получават допълнителни отстъпки, което прави пазаруването по-предвидимо и изгодно, без нужда от постоянно следене на промоции.

Към нея се добавя и програмата „Винаги изгодно", която гарантира целогодишно ниски цени на широка гама продукти, включително свежи храни. Така всяко домакинство може да разчита на стабилни цени и постоянни условия, независимо от сезона или пазарните колебания.

„Пазаруването на едро не е само за бизнеса. То е начин да се грижиш за домакинството си по-ефективно и икономично. С МЕТРО (дигитална) карта вече всеки може да се възползва от тази възможност", обясняват от компанията.

„Живей на едро" е нова философия за пазаруване, която прави достъпни за всички предимствата, от които досега се възползваха основно професионалните клиенти. Сигурност в цените, удобство на дигиталните услуги и богат избор от продукти създават формулата, с която МЕТРО България прави живота на едро реалност за всяко домакинство.