Процедурите за разширяване на пътя към ГКПП Лесово започват в началото на 2026 г.

Разширяването с до четири ленти на главен път I-7, водещ до Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Лесово" е планирано да започне като процедури в началото на 2026 г. Това коментира пред медии министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на посещение в община Болярово (област Ямбол).

Агенция "Пътна инфраструктура" дава като информация, че в началото на 2026 г. ще бъде пусната обществена поръчка за избор на изпълнител – именно за оширяване на пътя до четирилентов, посока "Лесово", каза регионалният министър.

Важното условие е бюджет 2026 да бъде приет, за да имаме необходимите средства да се извършат всички тези дейности, посочи министър Иван Иванов. Той допълни, че наличието на мнозинство, въпреки моментни трусове, е гаранция за приемането на този бюджет.

Докато започнат реалните дейности по реконструкцията на път I-7, той ще бъде поддържан и най-тежките участъци ще бъдат преведени в такъв вид, в който да има безопасност на движението, каза още регионалният министър, цитиран от БТА.