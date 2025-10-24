"Лукойл България" пренасочва плащанията си

"Лукойл България", която попада под обявените от САЩ преди ден санкции срещу руската ѝ компания майка, е уведомила контрагентите си да извършват от 24 октомври плащанията си по сметките ѝ в Интернешънъл Асет Банк", съобщава Mediapool.

Според отчета на дружеството основните му банки за вътрешногруповите му разплащания са "УниКредит Булбанк" и Банка "Машрек" от Обединените Арабски Емирства, а през 2024 г. е открило няколко банкови сметки в "Интернешънъл Асет банк", "Българо-американска търговска банка" и "Първа инвестиционна банка".

Петролната компания е била предупредена от "УниКредит Булбанк", че трябва да спре да използва сметките си във финансовата институция до 21 ноември. Тогава изтича преходния срок, даден от финансовото министерство на САЩ за прекратяване на всички транзакции на лица от САЩ и преводи през територията на страната, свързани със санкционирани активи на "Лукойл" и "Роснефт", сред които и "Лукойл България" и нейната "Лукойл Нефтохим Бургас", които са пряка собственост на швейцарската "Литаско", притежавана от руската "Лукойл".

33 процента от "Интернешънъл Асет Банк" са на "Динатрейд Интернешънъл", чийто действителен собственик е олимпийският шампион по борба Валентин Йорданов. Сред собствениците на поименни безналични акции на финансовата институция е Елена Михалева, съпруга на Младен Михалев-Маджо.

Бягство от долара

Предстои да се види как ще се развият нещата с плащанията на българската група на "Лукойл", която у нас държи рафинерията "Нехтохим", данъчни складове за горива и над 220 бензиностанции.

Запознати твърдят, че макар търговията в петрол да се извършва в долари, отдавна "Лукойл" извървшва плащанията си в евро, за да избегне максимално опасността от американсик санкции, но в случая това ще бъде възможно, само ако някоя от трите български банкови институции, в които петролната компания има сметки прецени, че няма взимане даване с американски юридически лица. Преди ден Българската народна банка излезе с позиция, че всяка финансова институция у нас сама ще реши как да прилага санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Няма успех при опити за свързване с четирите български банки, в които "Лукойл" има сметки, но засега без успех.

Междувременно правосъдният министър Георги Георгиев обяви на брифинг в Министерския съвет, че за да се обезпечи адекватното снабдяване с горива на българските граждани, се предприемат мерки, но не посочи какви точно се те.

Да не всяваме страх

"Заиграването от политически опоненти с тази тема не е държавническо поведение, няма нужда да се всява страх у хората", каза той след работно съвещание, свикано от премиера Росен Желязков, на което са набелязани мерки след наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл".

По думите му са предприети допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР, включително с осигуряване на капацитет, жива сила и предприемане на всякакви други мерки предвид различните инциденти, които се случиха в няколко европейски държави.

Той допълни, че тъй като санкциите засягат и други държави от ЕС се подготвяли механизми за решаване на казусите съобразно новата ситуация, която се създава. "Заварените стари планове отпреди две години са неактуални, поради което правителството разработва нов такъв за изход от ситуацията", увери Георгиев.

Вече сме в преговори със САЩ

"Ние сме във връзка с американските ни партньори и със службата, която налага тези санкции, с оглед тяхното прилагане по правилен начин и с оглед необходимостта от обезпечаване на работата на рафинерията. Това е от изключително значение", каза още министърът на правосъдието.

Преди ден и румънският министър на икономиката обяви, че към санкциите ще се подходи на ниво Европейска комисия.

Експерти допускат, че е възможно да се иска от финансовото министерство на САЩ изключения от санкциите по отношение на дългосрочни договори, които може да съдържат тежки финансови обезщетения при предсрочното им прекратявани и арбитражи.

По думите на Георгиев ситуацията е динамична по няколко различни направления - осигуряване на горивата, сигурност и решение на ситуацията за ефективното прилагане на санкциите при съобразяването със законодателството.

"Неслучайно ние в Министерството на правосъдието сме направили анализ по отношение на това кои са дъщерните компании, под какви точно санкции попадат, какъв е ефектът и какво предстои България да направи в тази връзка. Вече сме в тези преговори, за които щедро ни съветват политически опоненти да водим с международните ни партньори", каза още министър Георги Георгиев.