Клиентите на EV6 и EV9 получават безсрочен екобонус до 5000 лв. безплатно зареждане, благодарение на Kia Hypercharge

Kia България излиза с много по-добри цени на автомобилите от своята електрическа гама

Топ моделите на марката EV6 и EV9 вече се предлагат с атрактивни отстъпки и уникален екобонус до 5000 лв./2556.46 € безплатно зареждане

Марката е лидер по продажби за 2024 г. в България в SUV сегмента с бестселъра Sportage и нейната амбиция е да продължи успешната тенденция в представянето с моделите от електрическата си гама. В променящата се динамика на автомобилния пазар, електромобилите заемат все по-високи позиции в съзнанието на потребителя – екологични и безшумни, а многото допълнителни бенефити като безплатно паркиране в синя и зелена зона дават преимущество и засилват очакванията за истинско електрическо бъдеще на автомобилния парк в България.

KIA EV3

Предложението от Kia България идва в комбинация с огромен БЕЗСРОЧЕН екобонус до 5000 лв./2556.46 € зареждане от Kia Hypercharge и партньорските ѝ мрежи.



Kia Hypercharge е иновативна платформа за зареждане на електрически превозни средства. В България Kia Hypercharge е в роуминг с всички големи зарядни мрежи, което дава достъп и БЕЗПЛАТЕН ЗАРЯД на клиентите до над 1 600 зарядни станции, също така е част от международното обединение за електрическа мобилност Hubject с повече от 15 милиона потребители в 63 държави от целия свят.

KIA EV6

В мрежата на Hubject са включени над 2 000 оператора, като техният брой се увеличава всяка година и към момента клиентите разполагат с достъп до над 1 000 000 зарядни станции на територията на Европа. Всички станции, свързани към платформата предлагат интелигентни възможности за дистанционно управление, управление на мощността и автоматично таксуване.

KIA EV9

Kia Hypercharge непрекъснато подобрява междуградската електромобилност с инсталирането на зарядни станции с мощност от 22 до 1400 kW на територията на България. Бързите зарядни станции с мощност до 1440 kW служат като точки за високомощно зареждане. Компанията е официален представител на австрийската марка KEBA, италианския производител на бързозарядни станции Hypercharger – alpitronic и китайските производители Sino и Beny.