Пускат парното и в Пловдив от понеделник

"EVN Топлофикация" започва поетапно подаване на топлинна енергия за всички свои клиенти считано от 27 октомври 2025 г. С оглед на понижаването на температурите и с цел осигуряване комфорта на своите клиенти, дружеството обявява началото на отоплителен сезон 2025/26 г., съобщават от компанията.

Пускането на отоплението ще става поетапно - първо в детски и здравни заведения, училища и други учебни заведения, в обществени и стопански сгради и в жилищата.

Компанията припомня, че е важно регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление. След включване на отоплението във сградата регулирането на степента на загряване е по желание.

Потребителите трябва да проверят индивидуалните разпределителни устройства, както и регулиращите вентили на радиаторите. В случай, че дисплеят на уредя за дялово разпределение е без показания или самото устройство не е закрепено за радиатора, трябва да се потърси топлинния счетоводител.

Дава се съвет да бъдат проверени водомерите за битова гореща вода в имота: при забелязана неизправност - неотчитане на потребление, нарушена цялост на пломба/метрологичен стикер, изтекъл срок на метрологична проверка, отново трябва да се потърси топлинния счетоводител, защото при неизправност следва начисление, което може да се избегне.

В случай че през следващите дни температурите се повишат, абонатни станции ще се изключат автоматично. Това е възможно благодарение на инсталираните температурни датчици.