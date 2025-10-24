Индексите на Уолстрийт се повишиха след данните за инфлацията в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия с повишения, след като данните за инфлацията в САЩ за септември показаха, че цените са се повишил с по-малко от прогнозите, което засили очакванията за ново понижение на лихвите от Управлението за федерален резерв, предаде Ройтерс. Позитивен импулс дадоха и по-добрите от прогнозите резултати на "Интел" (Intel).

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 221,66 пункта или 0,47 на сто, до 46 956,27 пункта.

Широкообхватниятс S&P 500 нарасна с 43,88 точки или 0,66 на сто, до 6782,32 пункта,

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 200,07 пункта или 0,87 на сто, до 23 141,87 пункта, информира БТА.