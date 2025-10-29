Електрическа кола с прибираща се соларна козирка

Nissan Sakura с Ao-Solar Extender e малък електрически градски автомобил с голям прибиращ се соларен панел. Самата Sakura не е нов модел. Електрическият kei car вече беше представен през 2022 г. и се продава в Япония.

Покривът на автомобила е снабден с това, което японците наричат ​​Ao-Solar Extender. Това е слънчев панел с голяма разтегателна секция. Nissan казва, че се надява тази система да направи шофьорите на електрически коли по-малко зависими от електрическата мрежа. Според инженерите на Nissan, Sakura, оборудвана с Ao-Solar Extender, би трябвало да може да генерира до 3000 километра електроенергия годишно при оптимални условия, без да се включва в контакта.

Слънчевият панел може да зарежда малката батерия на Sakura по време на шофиране, но също така изпълнява функцията си, когато колата е паркирана. В този случай, втори панел със слънчеви клетки се изважда. Според Nissan това позволява зареждане с капацитет до 500 вата.

Осввен това допълнителният панел се плъзга напред, създавайки сянка за предното стъкло. Това би трябвало да намали топлината в купето, спестявайки енергия.

Това не е просто шоу-кар. Nissan твърди, ще пусне системата на пазара. Според компанията името Ao-Solar е комбинация от японската дума aozora, което означава синьо небе, и английската solar.

Nissan Sakura е градски автомобил с дължина 3,4 метра, отговарящ на размерите на kei моделите - тесен и сравнително висок. Той има електрически двигател с мощност 64 к.с. и литиево-йонна батерия с капацитет 20 kWh. Тази комбинация би трябвало да му осигури пробег от 180 километра по WLTC. Sakura е най-популярният нов електрически автомобил в Япония от 2022 до 2024 година.