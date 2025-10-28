Във Франция пуснаха участък от магистрала, където електромобилите се зареждат в движение

Във Франция беше открит първи участък от магистрала, където електрическите автомобили автобуси и камиони могат да се зареждат по време на шофиране.

Това е 1,5-километров асфалтов участък на магистрала A10 към Париж, близо до Анжервилие. Под асфалта 900 медни намотки, захранвани от електрическата мрежа, генерират електромагнитно поле, което може да зарежда електрическо превозно средство, докато то се движи по него. Въпросният електромобил трябва да е подходящо за това. Например, електрическото Porsche Macan, което ще дебютира скоро, би трябвало да може да прави това, защото разполага със система за безжично зареждане.

Първоначалните анализи показват, че системата може да доставя пикова мощност над 300 kW и средна мощност от 200 kW или повече. Тежкотоварен камион ще може да се зарежда за един километър на разстояние от един километър по асфалтовия участък. Електрически лек автомобил ще зарежда батерията с до три километра на изминат километър.

Ако участъкът от пътя, където можете да зареждате, докато шофирате, е достатъчно дълъг (например 100 км), може да заредите при лек електрически автомобил за още 300 км пробег, а за камион или автобус за още 100 км.