По 1 общински чиновник на 18 души в Трекляно и на 580 в Казанлък (Графика)

Разликите в средния брой на населението, за които отговаря по един работещ в различните общини, са в порядъка на 10 пъти, пише в свой анализ Институтът за пазарна икономика.

В големите общини този показател надхвърля 1:350, като само в Казанлък и Криводол на един общински служител се падат над 500 души; в столицата те са 490.

Застаряването и раздробяването на общинската карта обаче личи ясно в това разпределение, като има общини, в които местната администрация е сред най-важните работодатели. В 46 от тях на един служител се падат по по-малко от 100 души, а най-ниска е стойността на показателя в Трекляно (18:1), Бойница (36:1), Чавдар (42:1). Тези общини са ясно групирани – най-вече по западната граница на страната и в планинските райони.