Президентката на Мексико: Има напредък в търговските преговори със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че търговските преговори с Вашингтон вървят добре, отказвайки да коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяването на преговорите с Канада, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нека да почакаме и да видим как ще се развият отношенията с Канада, по отношение на Мексико, ние имаме напредък в преговорите със САЩ", заяви тя.

На въпрос дали Мексико ще продължи да си сътрудничи самостоятелно с Канада Шейнбаум каза, че не трябва да се избързва.