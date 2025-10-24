ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентката на Мексико: Има напредък в търговските преговори със САЩ

Клаудия Шейнбаум КАДЪР: Екс/@Claudiashein

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че търговските преговори с Вашингтон вървят добре, отказвайки да коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяването на преговорите с Канада, информира Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Нека да почакаме и да видим как ще се развият отношенията с Канада, по отношение на Мексико, ние имаме напредък в преговорите със САЩ", заяви тя.

На въпрос дали Мексико ще продължи да си сътрудничи самостоятелно с Канада Шейнбаум каза, че не трябва да се избързва. 

