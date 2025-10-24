Европейските борси закриха разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на основните европейски фондови пазари приключиха смесено днешната търговска сесия, като инвеститорите осмислят публикуваните по-късно от обичайното данни за инфлацията в САЩ и корпоративните резултати, предаде Си Ен Би Си

Бюрото по трудова статистика на САЩ обяви днес, че инфлацията се е повишила по-малко от очакваното през септември. Индексът на потребителските цени е нараснал с 0,3 на сто през септември след увеличение от 0,4 на сто през август. На годишна база инфлацията е достигнала 3 на сто спрямо 2,9 на сто през предходния месец.

Във Франкфурт DAX се повиши с 36,18 пункта или 0,15 на сто до 24 243,97 пункта, пише БТА.

Парижкият CAC 40 се понижи с 0,15 точки и остана без промяна до 8225,63 пункта.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 67,05 пункта или 0,7 на сто до 9645,62 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 1 пункт или 0,17 на сто до 575, 43 пункта.

Шведският отбранителен концерн "Сааб" (Saab) затвори сесията с ръст от 6,1 на сто, след като компанията повиши прогнозата си за продажбите за 2025 г., възползвайки се от бума в европейската отбранителна индустрия.

Печалбата на британската банка "НатУест" (NatWest), която е листвана на Лондонската борса, достигна 2,18 милиарда британски лири (2,9 милиарда долара) през третото тримесечие, което надвишава очакванията на анализаторите за 1,84 милиарда британски лири.