1360
В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)
Любомир Качамаков - зам.-председател на Камарата на строителите в България, и Илиян Терзиев - председател на камарата

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи. А това означава, че трябва трезва преценка дали си струва да инвестицията в даден проект. Това заявиха в новия епизод на видеоподкаста "ДЖОБни съвети" Илиян Терзиев - председател на Камарата на строителите в България, и Любомир Качамаков - зам.-председател на камарата. И двамата са единодушни, че приемането на еврото ще донесе ползи и ще облекчи бизнеса.

Какво още казаха двамата за развитието на строителния бранш и за предизвикателствата, гледайте във видеото:

