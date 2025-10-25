ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха обесен чичото на тройния убиец Фахри от Лю...

САЩ и Китай започнаха търговските си преговори в Куала Лумпур

СНИМКА: Pixabay

Делегациите на Китай и САЩ се срещнаха днес сутринта в малайзийската столица Куала Лумпур за преговори по икономически и търговски въпроси, предадоха Синхуа и Франс прес.

Двете страни ще проведат консултации по важни въпроси, свързани с икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ в съответствие с важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни по време на телефонните им разговори през тази година, заяви в четвъртък говорител на китайското министерство на търговията, цитиран от БТА. 

Китайската делегация се ръководи от китайския вицепремиер Хъ Лифън, който е и член на Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия. 

 Двете икономически суперсили се опитват да сложат край на търговската си война, отбелязва АФП.

СНИМКА: Pixabay

