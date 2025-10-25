Нанков: ЕРП-тата ще плащат обезщетения при за спрял ток сумарно над 48 часа в рамките на 72 часа

Вече при прекъсване на тока за домакинствата сумарно над 48 часа в рамките на 72 часа, ЕРП-тата задължително ще изплащат обезщетения на засегнатите. Това пише във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Когато по Коледа хиляди останахме с дни без ток в областите Ловеч и Габрово заради "своеволията" на електроразпределителните дружества и непочистените просеки, поех ангажимент, че ще променим правилата така, че интересите на гражданите да бъдат защитени на 100%. И да няма мърдане за ЕРП-тата. Понеже ние от ГЕРБ не говорим празни приказки, тази седмица в парламента приехме облекчаване на процедурите за почистване на просеките на далекопроводите. Така дружествата вече няма да имат оправдания, ако не са го направили и се стигне до спиране на тока. Промените залегнаха в закона за енергетиката, които изработихме съвместно с колегите от ресорните министерства на енергетиката и на земеделието и храните.

Това е втора стъпка в защита интересите на потребителите, след като преди няколко месеца парламентът затегна контрола при санкциите, както обещахме с колегата Делян Добрев и с министъра на енергетиката Жечо Станков. Така вече при прекъсване на тока за домакинствата сумарно над 48 часа в рамките на 72 часа, ЕРП-тата задължително ще изплащат обезщетения на засегнатите. И минимум 30% от парите им за инвестиции и ремонти ще трябва да се влагат в реконструкция и модернизация на мрежата. Кметовете вече ще могат да предлагат на ЕРП-тата приоритетно населени места с проблеми в електрозахранването.