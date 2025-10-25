"Фич" повиши рейтингите на гръцката "Юробанк" и Националната банка на Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch Ratings) ревизира перспективата за кредитните рейтинги на гръцките банки "Юробанк" (Eurobank S.A.) и "Националната банка на Гърция" (National Bank of Greece – NBG) от "стабилна" на "положителна", като потвърди дългосрочния им кредитен рейтинг на равнище "BBB-".

Промяната отразява подобрението в оперативната среда на Гърция, оценена също с "положителна" перспектива благодарение на устойчивия икономически растеж, спадащата безработица и увеличеното кредитиране в корпоративния и потребителския сегмент. Това съобщава БТА.

"Фич" отбелязва, че "Юробанк" има силна пазарна позиция в Гърция, както и диверсифициран бизнес с присъствие в България и Кипър (както и по-малко в Люксембург и Обединеното кралство), което укрепва устойчивостта ѝ. Банката поддържа адекватно качество на активите, стабилна депозитна база и добра капитализация – коефициентът за базов собствен капитал от първи ред (CET1) от 15,5 на сто към края на юни 2025 г.

Съотношението на необслужваните кредити е намаляло до 3 процента, най-ниското ниво от повече от десетилетие, като се очаква да спадне допълнително до 2,8 процента през следващите две години. Покритието на тези кредити е високо – 81 процента.

Оперативната печалба спрямо рисково-претеглените активи е 3,3 на сто през първото полугодие на 2025 г., като "Фич" прогнозира, че показателят ще остане над 3 на сто в близките години. Очакваното придобиване на 80 на сто от застрахователното дружество "Юролайф Еф Еф Ейч" (Eurolife FFH Life Insurance) ще допринесе за растежа на приходите от такси и комисиони.

Анализаторите посочват, че финансирането на банката е депозитно базирано, с повишен достъп до международните дългови пазари и адекватен буфер спрямо изискванията за собствен капитал и допустими задължения (MREL).

В България "Юробанк" е собственик на четвъртата по четвъртата по активи банка "Пощенска банка". Българският кредитор придоби и интегрира за няколко години "Алфа Банк" - клон България, "Банка Пиреос България", а през 2023 г. успешно бе приключена сделката по придобиването на търговското предприятие и дейността на "БНП Париба Лични финанси", българския клон на "Би Ен Пи Париба Пърсънъл Файнанс" (BNP Paribas Personal Finance S.A), Франция.

За "Националната банка на Гърция" (NBG), втория по големина кредитор в Гърция, "Фич" отчита водещата му роля на вътрешния пазар и завършената програма за преструктуриране и изчистване на проблемните активи. "Рентабилността на банката се стабилизира в съответствие с преструктурирането и намаляването на задлъжнялостта на наследените проблемни активи", се казва в анализа на агенцията.

Банката поддържа най-висок коефициент на CET1 сред гръцките банки – 18,9 на сто към края на юни 2025 г., което ѝ осигурява значителен буфер над регулаторните изисквания.

Нивото на необслужвани кредити е 2,8 на сто, най-ниското в сектора, при 96 на сто покритие. Печалбата спрямо рисково-претеглените активи е 4,3 процента, като "Фич" очаква тя да се стабилизира над 3,5 процента в средносрочен план, подкрепена от разширяване на кредитния портфейл, контрол на разходите и растящи приходи от такси.

Депозитната база остава стабилна, гранулирана и нисколихвена, а достъпът до пазарно финансиране се е подобрил значително през последните години. Банката вече отговаря на окончателните изисквания за MREL и поддържа висока ликвидност и комфортен матуритетен профил.

"Нешънъл банк ъв Грийс" е представена също така и в Кипър, както и в Северна Македония.

Общи фактори за положителната перспектива

И за двете институции "Фич" посочва, че икономическото възстановяване на Гърция (очакван растеж от 2,3 на сто през 2025–2026 г.) и устойчивото търсене на кредити от бизнеса са ключови двигатели на по-добрите перспективи.

Същевременно намаляването на безработицата, по-силната потребителска активност и подобряването на кредитната култура подпомагат възстановяването на банковия сектор след продължителната криза с лошите кредити.

"Фич" обаче отбелязва, че структурните слабости - по-ниските доходи спрямо средното за ЕС равнище и високата, макар и намаляваща, задлъжнялост, остават фактори, които ограничават потенциала за по-бързо повишение на рейтингите.

Според "Фич" гръцките банки се намират в най-стабилната си позиция от повече от десетилетие, а силните капиталови буфери, подобрената рентабилност и растящото доверие на инвеститорите създават предпоставки за бъдещи повишения на рейтингите при запазване на настоящите макроикономически тенденции.