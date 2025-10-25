SAI.E. с втора поредна „Златна награда" от Камарата на строителите в България

Компанията е отличена за стабилно развитие и високи постижения в строителството на сгради

Годишният бал на Камарата на строителите в България събра водещите представители на сектора, институции и партньорски организации на 24 октомври 2025 г. в хотел „София Балкан Палас" по повод професионалния празник на бранша – Димитровден.

По време на церемонията строителна компания SA.I.E за втора поредна година получи най-високото отличие на Камарата – „Златна награда" за стабилно развитие и забележителни постижения. Призът е присъден за цялостната дейност на дружеството през 2024 г. в категорията средни предприятия, първа група – строежи от високо строителство.

Наградата бе връчена на търговския директор Олег Гурбалов и финансовия директор Мирела Кръстева, която подчерта значението на признанието за екипа:

„За мен е чест да получа тази награда, която е признание за труда и постиженията на целия екип на SA.I.E. За втора поредна година сме отличени в категория средни предприятия за цялостната си дейност, което е доказателство за безкомпромисното качество и усилията на нашите служители. Тази награда ни показва, че постиженията ни се оценяват от колегите в бранша и ни мотивира за постигане на още по-добри резултати."

SA.I.E е сред утвърдените строителни компании в България, известна с изпълнението на мащабни и технологично сложни инфраструктурни обекти. Сред тях се открояват преносният газопровод от Пиперево до Перник, ремонтът на транзитен газопровод и реконструкцията на част от магистрален топлопровод – проекти от ключово значение за енергийната инфраструктура на страната.

Основана през 2013 г., компанията развива инженингова, търговска и предприемаческа дейност в областта на промишленото, гражданското, хидромелиоративното и хидротехническото строителство, както и проектантски и консултантски услуги. SA.I.E залага на системен подход към качеството, безопасността и устойчивото развитие – принципи, които са в основата на нейната корпоративна култура.

Годишните награди на Камарата на строителите в България се считат за най-авторитетното признание в сектора, като отличават компании, които показват устойчив растеж, иновативност и висок професионализъм. Организацията обединява над 2800 членове и активно работи за утвърждаване на добрите практики и авторитета на строителната професия у нас.

Две последователни години със „Златна награда" са доказателство, че SA.I.E не просто гради с бетон и стомана – тя гради доверие, стабилност и бъдеще.