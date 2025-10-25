Водеща частна банка в Иран - "Аянде", беше обявена в несъстоятелност

Една от най-големите частни банки в Иран - "Аянде" (Ayandeh) - бе обявена в несъстоятелност, а всички нейни активи са прехвърлени на държавната кредитна институция "Банк Мели Иран" (Bank Melli Iran), съобщиха ирански държавни медии, цитирани от АФП, а тя от БТА.

Решението е взето на фона на засилените международни санкции срещу Техеран и влошеното финансово състояние на частния банков сектор в страната.

Според информацията на държавната телевизия Централната банка на Иран е одобрила операцията по поглъщането. Ръководителят на "Банк Мели Иран" Аболфасл Наджарзаде обяви, че сливането вече е финализирано. В събота държавната банка е изпратила текстови съобщения до клиентите на "Аянде" с послание, че ги приветства "в голямото семейство на Банк Мели".

Министърът на икономиката Али Маданисаде увери, че няма причина за безпокойство за вложителите и клиентите на фалиралата институция. Въпреки това пред централния клон на "Аянде" в Техеран се образуваха дълги опашки от граждани, търсещи информация за достъпа до средствата си. На място е разположена и полиция.

"Аянде" в превод от персийски означава "бъдеще". Банката е създадена през 2012 г. и притежаваше около 270 клона в страната, от които 150 - само в столицата. Тя предлагаше услуги по частно, корпоративно и инвестиционно банкиране, включително депозити и кредити, и се считаше за една от най-важните финансови институции в Иран.

Банката беше активна и в сектора на недвижимите имоти, като финансира строителството на "Иран Мол" в Техеран – един от най-големите търговски центрове в света, който включва ледена пързалка и множество развлекателни съоръжения.

Според държавната информационна агенция ИСНА банката е натрупала загуба, равняваща се на около 4,5 милиарда евро, а задълженията ѝ са достигнали приблизително 2,5 милиарда евро.

Частните банки функционират в Иран от 90-те години, но след продължителните санкции и икономическите затруднения много от тях изпитват сериозен недостиг на ликвидност и натиск от страна на държавните институции. Случаят с "Аянде" се разглежда като показателен за дълбоките проблеми на банковия сектор в страната.