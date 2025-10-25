Астрономическата обсерватория на Шуменското плато стана на 10 години

Астрономическата обсерватория към Астрономическия център на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" отбелязва днес 10-годишнина. По повод юбилея в обсерваторията, намираща се на Шуменското плато, е обявен ден на отворените врати. Астрономите ще предлагат на гостите си през деня и наблюдение на Слънцето.

На тържествена церемония пред сградата на обсерваторията, пред десетки присъстващи, директорът на Астрономическия център към Шуменския университет проф. Драгомир Марчев каза: „Можем да се гордеем, че Шуменският университет разполага с най-модерната обсерватория в страната и е единственото висше учебно заведение у нас, което разполага с действаща астрономическа обсерватория, с най-съвременна апаратура. През последните пет години по различни проекти в апаратура са инвестирани над 1 млн. лева".

През последните десет години, след наблюдения на нашите професионални телескопи, имаме над 20 публикации в списания с висок фактор на влияние, което ни дава основание да кажем, че не сме пропилели времето и инвестираните средства. Всичко това дължим на екипа на Астрономическия център и най-вече на нашите студенти, които имаха уникалната възможност да участват в монтажните работи на куполите на телескопите. „Шуменската обсерватория е включена в европейки проект с център във Виена, Австрия, за наблюдение на Слънцето с малки телескопи. Пред вас представяме и телескопа, с който участваме в проекта, със специална настройка за наблюдение на Слънцето. Небето не е скръндза, а дава, само да ти се наблюдава. На това се опитваме да научим нашите студенти. Фактът, че в нашата катедра само двама колеги не са бивши мои студенти, ме изпълва с надежда. Надявам се хората от моето поколение да бъдем достойни за нашите предци и така да настроим студентите, че те да бъдат достойни за нас и да продължат делото ни", каза още проф. Марчев.

Ректорът на Шуменския университет проф. Наталия Витанова посочи на тържеството, че днес се празнува десет години вдъхновение, научна страст и безкраен стремеж към звездите. „Това е време, в което мечтите за космоса се превръщат в реалност, а Шуменският университет се утвърждава като дом на астрономическото познание и открития...Обсерваторията е място където младите умове се учат да гледат нагоре - не само към небето и звездите, но и към бъдещето. Всяко наблюдение, всяка научна дискусия оставя следа в сърцата на студентите и преподавателите, разширява хоризонтите на знанието. Тази обсерватория е повече от научна институция. Тя е дом на любопитството, на въпросите без лесни отговори, на онзи трепет когато за първи път видиш Сатурн през телескопа и осъзнаеш колко малки сме, а колко големи можем да бъдем", заяви проф. Витанова и благодари на всички, които са изградили обсерваторията, на работещите в нея преподаватели и студентите.

На тържествената церемония бяха прочетени поздравителни адреси от името на кмета на Шумен проф. Христо Христов, от Дирекцията на природния парк „Шуменско плато" и директорът й инж. Кирил Вълчев.

„Природният парк „Шуменско плато" е единственият национален природен парк в България, който има такъв уникален природен център с астрономическа обсерватория, изградена по проект на Шуменския университет и парка", каза на тържеството проф. Марчев и допълни, че за 10-годишнината на обсерваторията са изпратени поздравителни адреси от министър на образованието и науката Красимир Вълчев, от Съюза на астрономите в България, от различни факултети на Шуменския университет и редица други.

Тъй като през деня може да се наблюдава само Слънцето, в Астрономическата обсерватория на Шуменското плато в края на миналата година бе отрит и най-новият цифров планетариум в България, с най-модерната за момента техника. Идеята за планетариума се породи още с откриването на обсерваторията на платото. Сградата е на едноименния природен парк, а цялата апаратура е на Шуменския университет, добита основно по международни и национални програми и проекти, припомни на БТА директорът на Астрономическия център към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" проф. Драгомир Марчев.

Той припомни, още че единствените български градове, на които са кръстени астероиди, са Шумен и Пловдив, както и, че националната конференция на Съюза на астрономите в България през 2024 г. се състоя в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски", по повод 25-годишнинината от откриването на Астрономическия център във висшето учебно заведение през 1999 година, за да могат ученици, студенти, жителите и гости на града да наблюдават през телескопите на Центъра слънчевото затъмнение.