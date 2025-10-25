ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астрономическата обсерватория на Шуменското плато стана на 10 години

Астрономическата обсерватория на Шуменското плато навърши 10 години.

Астрономическата обсерватория към Астрономическия център на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" отбелязва днес  10-годишнина. По повод юбилея в обсерваторията, намираща се на Шуменското плато, е обявен ден на отворените врати. Астрономите ще предлагат на гостите си през деня и наблюдение на Слънцето.

На тържествена церемония пред сградата на обсерваторията, пред десетки присъстващи, директорът на Астрономическия център към Шуменския университет проф. Драгомир Марчев каза: „Можем да се гордеем, че Шуменският университет разполага с най-модерната обсерватория в страната и е единственото висше учебно заведение у нас, което разполага с действаща астрономическа обсерватория, с най-съвременна апаратура. През последните пет години по различни проекти в апаратура са инвестирани над 1 млн. лева".

През последните десет години, след наблюдения на нашите професионални телескопи, имаме над 20 публикации в списания с висок фактор на влияние, което ни дава основание да кажем, че не сме пропилели времето и инвестираните средства. Всичко това дължим на екипа на Астрономическия център и най-вече на нашите студенти, които имаха уникалната възможност да участват в монтажните работи на куполите на телескопите. „Шуменската обсерватория е включена в европейки проект с център във Виена, Австрия, за наблюдение на Слънцето с малки телескопи. Пред вас представяме и телескопа, с който участваме в проекта, със специална настройка за наблюдение на Слънцето. Небето не е скръндза, а дава, само да ти се наблюдава. На това се опитваме да научим нашите студенти. Фактът, че в нашата катедра само двама колеги не са бивши мои студенти, ме изпълва с надежда. Надявам се хората от моето поколение да бъдем достойни за нашите предци и така да настроим студентите, че те да бъдат достойни за нас и да продължат делото ни", каза още проф. Марчев.

Ректорът на Шуменския университет проф. Наталия Витанова посочи на тържеството, че днес се празнува десет години вдъхновение, научна страст и безкраен стремеж към звездите. „Това е време, в което мечтите за космоса се превръщат в реалност, а Шуменският университет се утвърждава като дом на астрономическото познание и открития...Обсерваторията е място където младите умове се учат да гледат нагоре - не само към небето и звездите, но и към бъдещето. Всяко наблюдение, всяка научна дискусия оставя следа в сърцата на студентите и преподавателите, разширява хоризонтите на знанието. Тази обсерватория е повече от научна институция. Тя е дом на любопитството, на въпросите без лесни отговори, на онзи трепет когато за първи път видиш Сатурн през телескопа и осъзнаеш колко малки сме, а колко големи можем да бъдем", заяви проф. Витанова и благодари на всички, които са изградили обсерваторията, на работещите в нея преподаватели и студентите.

На тържествената церемония бяха прочетени поздравителни адреси от името на кмета на Шумен проф. Христо Христов, от Дирекцията на природния парк „Шуменско плато" и директорът й инж. Кирил Вълчев.

„Природният парк „Шуменско плато" е единственият национален природен парк в България, който има такъв уникален природен център с астрономическа обсерватория, изградена по проект на Шуменския университет и парка", каза на тържеството проф. Марчев и допълни, че за 10-годишнината на обсерваторията са изпратени поздравителни адреси от министър на образованието и науката Красимир Вълчев, от Съюза на астрономите в България, от различни факултети на Шуменския университет и редица други.

Тъй като през деня може да се наблюдава само Слънцето, в Астрономическата обсерватория на Шуменското плато в края на миналата година бе отрит и най-новият цифров планетариум в България, с най-модерната за момента техника. Идеята за планетариума се породи още с откриването на обсерваторията на платото. Сградата е на едноименния природен парк, а цялата апаратура е на Шуменския университет, добита основно по международни и национални програми и проекти, припомни на БТА директорът на Астрономическия център към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" проф. Драгомир Марчев.

Той припомни, още че единствените български градове, на които са кръстени астероиди, са Шумен и Пловдив, както и, че националната конференция на Съюза на астрономите в България през 2024 г. се състоя в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски", по повод 25-годишнинината от откриването на Астрономическия център във висшето учебно заведение през 1999 година, за да могат ученици, студенти, жителите и гости на града да наблюдават през телескопите на Центъра слънчевото затъмнение.

