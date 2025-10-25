Френският централен банкер: Дефицитът да остане под 4,8%, за да се избегне "задушаване" от дълга

Франция не трябва да допуска бюджетният дефицит за 2026 г. да надвиши 4,8 процента от брутния вътрешен продукт, ако иска да овладее нарастващото си дългово бреме, предупреди управителят на Банк дьо Франс (Banque de France) и член на Управителния съвет на Европейската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало в интервю за вестник "Ла Кроа", цитирано от Блумбърг и от БТА.

В момента Националното събрание (долната камара на парламента, б. ред.) обсъжда проектобюджет, предвиждащ дефицит от 4,7 на сто, но премиерът Себастиан Льокорню посочи, че е готов да приеме цел до 5 процента, за да постигне компромис с опозицията.

"Абсолютно необходимо е да се върнем в рамките на 3 процента до 2029 година. Това означава, че през следващата година дефицитът не бива да надвишава 4,8 процента, за да изминем една четвърт от пътя към тази цел", заяви Вилроа. По думите му правилото за 3-те процента не е просто европейска формалност, а прагът, който гарантира стабилизиране на държавния дълг.

Ръководителят на централната банка предупреди, че Франция е изправена пред риск от "постепенно задушаване" под тежестта на дълга, а увеличаването на разходите няма да има стимулиращ ефект върху икономиката.

Според изчисленията на Банк дьо Франс, ако несигурността около дълга бъде намалена и нормата на спестяване на домакинствата спадне с 1 процентен пункт, това би добавило около 0,4 процентни пункта към икономическия растеж.

Въпреки предизвикателствата Вилроа изрази умерен оптимизъм, като посочи, че френската икономика остава устойчива и растежът през 2025 г. ще бъде "поне" равен на прогнозата на централната банка от 0,7 процента.