Такси за коли според изминати километри - тема в предизборните дебати в Нидерландия

Парите от акцизи намалявали заради електромобилите

Допълнително заплащане за всеки изминат километър в пиковите часове? По-висока такса за километър в райони с развит обществен транспорт? Или: да не се променя нищо. Пътните такси са тема на партиите в Нидерландия в предизборните им програми на предсрочните парламентарни избори идната сряда, съобщава БТА.

Основната концепция е да се плаща не за собствеността на колата, а за нейното реално използване – колкото повече километри се изминават, толкова по-висока е таксата. Поддръжниците на идеята твърдят, че това е по-справедливо и по-екологично, а същевременно ще компенсира намаляващите приходи от акцизи върху горивата поради нарастващия брой електромобили. Според изчисления на нидерландската телевизия Ен О Ес, до 2040 г. държавният бюджет може да губи няколко милиарда евро годишно от тези приходи.

Но от предизборните програми на партиите става ясно, че те не искат всички да плащат еднакво за километър. Всички партии, които подкрепят таксата за километър, искат шофиращите в пиковите часове да бъдат облагани с най-високи такси. Хората, на които не се налага да карат сутрин или вечер в пиковите часове, биха използвали колата си в по-спокойни моменти, защото това им спестява пари. Тези, които не могат да избегнат пиковите часове, ще прекарват по-малко време в задръствания.

Цената на километър може да се променя в зависимост от мястото, където се шофира, или от типа на превозното средство. Освен това, с въвеждането на такса на километър, съществуващите данъци върху притежаването на автомобил, като пътния данък и данъкът при покупка на нов автомобил, могат да бъдат намалени, както отбелязва телевизионният репортаж.

Народната партия за свобода и демокрация е единствената партия, която не е включила нищо за таксуването на автомобилния транспорт в партийната си програма, тъй като е против "километровата" такса. "Хората в Нидерландия не стоят в задръствания рано сутрин за удоволствие, а защото просто трябва да бъдат навреме на работа", казва говорител на партията. Против са поне още осем партии: Фермерско-гражданско движение, Денк, Форумът за свобода и демокрация, Нов социален договор, Партията на свободата, Реформистката политическа партия и Социалистическата партия. Християндемократическият призив доскоро е бил против, но вече е с друго мнение.

Зелените леви-Партията на труда и Д66 са застъпници на километрова такса на базата на времето и мястото. Но тогава трябва да се вземе предвид и достъпността на обществения транспорт. Хората, които живеят в район, който е лесно достъпен с обществен транспорт, плащат повече за използването на автомобил.

Освен партиите и автомобилни организации също се застъпват за някаква форма на таксуване на автомобилния трафик. Експерти по транспортна политика смятат, че подобна система може да помогне за намаляване на задръстванията. Според професора по транспортна политика Берт ван Вее от Техническия университет в Делфт таксуването според време и място е ефективен инструмент за управление на трафика, докато облагането според теглото и емисиите на автомобилите има основно екологичен ефект. По думите му километровият данък би могъл да направи по-достъпно закупуването на по-малки автомобили, тъй като фиксираните данъци ще намалеят.

В момента пътният данък в Нидерландия зависи от теглото и замърсяването на автомобила - колкото по-тежък и по-замърсяващ е той, толкова повече се плаща. Новият модел би прехвърлил тежестта от притежанието към използването на автомобила. Голям и замърсяващ автомобил, който ежедневно се използва, би струвал значително повече от същия, който стои пред къщата. Според поддръжниците на реформата това ще стимулира по-разумното използване на колите, ще намали емисиите и натоварването на пътната инфраструктура.

Но дали Нидерландия в крайна сметка ще въведе километровата такса, и в каква форма, ще зависи най-вече от резултатите на изборите следващата седмица.