Мартин Димитров призова за проверка на нефтените запаси

Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България" Мартин Димитров поиска правителството незабавно да провери задължителните запаси от нефт в България. В предаването "Говори сега" по БНТ той коментира ситуацията с рафинерията "Лукойл" след американските санкции.

"Първото нещо, което трябва да докладват министрите, е дали са проверили задължителните запаси от нефт в България и дали са налични. Ако не, какви мерки са предприели веднага", заяви Мартин Димитров.

Енергийният експерт уточни, че наличните запаси са осигурени до края на годината, но настоя за пълна прозрачност и предоставяне на конкретни данни от страна на кабинета.

По въпроса за бъдещето на "Лукойл" депутатът посочи, че държавата разполага с инструмент за назначаване на особен представител. Според него обаче най-доброто решение би било намирането на голям авторитетен западен инвеститор за рафинерията.

Изявлението на Димитров идва ден, след като министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че правителството има ясен план за действие и че горивата са гарантирани до края на 2025 година.

Новите американски санкции, обявени на 22 октомври, са насочени срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". "Лукойл" оперира единствената петролна рафинерия в България - тази в Бургас.

Според експерти България има срок до 21 ноември да реши какви мерки да предприеме по казуса с рафинерията. След тази дата компанията няма да може да работи с контрагентите си поради санкционния режим.