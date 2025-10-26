Шефът на КЗП: Хората се оплакват най-много от скъпи услуги като фризьорство и ключарство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Често правим проверки заедно с НАП или сами. Активно наблюдаваме цените на стоките и към момента нямаме сериозни притеснения. Има изменения нагоре в цените, но за отделни продукти или сезонни като зеленчуци и плодове, което е нормално.

Това каза в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Той обясни, че не може да се говори за спекула. Ние наблюдаваме крайната продажна цена, уточни Колячев.

Припомни, че в сайта "Колко струва" потребителите могат в реално време на проверяват и сравняват цените. В момента сайтът функционира с над 250 търговски обекта, които подават своите цени.

Сайтът е информативен, каза още шефът на КЗП. По думите му той работи оптимално и е посещаван от хиляди потребители.

Хората му се оплаквали от скъпи услуги - фризьорски, ключарски и др. Предполага, че цените се определят в тези браншове от търсенето, което не е намаляло. КЗП изследва данни и прави анализ на различни дружества.

При драстични нарушения комисията ще се намеси, увери Колячев. И напомни, че законът предвижда сериозни санкции, които при повторни нарушения могат да достигнат до 200 000 лева.

КЗП наблюдава пазара и преди намаленията по повод Черния петък. Колячев призова хората да внимават за фалшивите сайтове. Както и отсега да започнат да избират стоките, които искат за Черен петък, да им прегледат цените и после да сравнят дали намалението е реално или измамно.