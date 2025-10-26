Кукушева: Не производителите, а търговците вдигат крайната цена на хляба

Производителите не сме спекулантите, нашите доставни цени са много далеч от тези, които купува крайният клиент. Ако има спекула е по веригата след нас. Търговците работят много своенравно с един инструмент - марж. Маржът определя пазарната цена и затова забелязваме всяка седмица различни цени на храните особено от малката потребителска кошница. Доставните цени при нас са напълно замразени, себестойността се вдига след това. Очаквам контролът да обхване звеното след нас, да влезе при търговците, да стане ясно защо ежеседмично се променят цените, които плащат потребителите.

Това коментира Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите пред Нова тв.

"Ние производителите формираме и отговаряме за доставните цени, продажните се определят от търговците", даде да се разбере тя.

По думите й повишението на хляба с повече от 20% от началото на годината се дължи на ДДС-то, което държавата въведе от първи януари 2025 г. "И това доказва тезата ни, че нулевата ставка е социална мярка в полза на потребителите. От тази мярка не печелеха производителите, но когато тя се върна, се отрази върху крайната цена на хляба", убедена е тя.

"Цената на енергията върви стремглаво нагоре, цената на петрола почна да става несигурна, но с тенденция нагоре, цената на труда също, трудно се намират хора, нямам прогноза с колко може да се повиши хлябът, но искаме сигурността по веригата доставчик-търговец-потребител", заяви Кукушева и добави, че няма да има злоупотреба при преобразуването на стойността от лев в евро.