За 11-и път "24 часа" награждава "Големите малки" в бизнеса

"24 часа" награждава днес 11 фирми, заслужили приза "Големите малки". Тази година е 11-ото издание на най-успешния конкурс за предприемачество в България.

Компетентно жури определи победителите в различните категории - "Стартъп", "Иновативна фирма", "Устойчиво развитие" и "Социално предприемачество". Освен познатите досега, има и две нови. Първата се казва She's next, вдъхновена от партньорите ни Visa, и е за жени предприемачи за малки и средни предприятия с дигитално присъствие, която се връчва за втора година. Другата нова категория е Бизнес с кауза, която връчваме съвместно с друг наш партньор - MFG Investment.

По традиция наградите ще бъдат раздадени на церемония в "София Тех парк". Партньори на конкурса са Българо-американската кредитна банка, А1, VISA, "Българската агенция за експортно застраховане" (БАЕЗ), "Дънди Прешъс Металс", Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, MFG Investment и "София Тех парк".

Участието в конкурса дава шанс на малките фирми да популяризират своите продукти и услуги, което ще им позволи да достигнат до повече нови клиенти. Наградата за победителите е безплатна реклама на стойност 10 000 лв. в печатното и онлайн изданието на "24 часа".

Право на участие имат фирми, които отговарят на законовите изисквания за малък бизнес - до 50 служители и оборот под 10 млн. евро на година.