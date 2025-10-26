Ексминистър Николов за "Лукойл": Рафинерията може да продължи работа, ако се гарантира прозрачност

Рафинерията на "Лукойл" може да продължи работа, ако се наложат механизми, които да гарантират прозрачност. Ако е необходимо, парите свързани с печалби, могат да бъдат контролирани от министерствата на енергетиката, финансите и икономиката. Това каза бившият министър на енергетиката Александър Николов по Нова тв.

Той предупреди, че при високи цени на горивата следва абсолютно моментална инфлация. И допусна, че това може да е целенасочено предизвикана криза.

Най-добрият вариант за страната е държавата да си влезе в ролята с всичките механизми, каза още той. Както "Лукойл" така и "Роснефт" са огромни компании. В България присъства едната. Ако някой си мисли, че целите на САЩ са да направят живота ни по-труден, се е объркал. Ако не се свърши тази работа, има и вторични санкции, каза още ексенергийният министър.

Според него е трябвало да се говори и с мениджмънта на компанията, за да се изясни ще има ли преходен период или продажба. Ако не се работи заедно, това означава, че вредата ще е за всички. Пропуска се факта, че "Лукойл" изнася огромно количество продукти за съседни държави. Ще заболи всички. България не е в позиция да преговаря, а в позиция да изсветли процеса, каза още той. Според него това означава достъп до всички капиталови потоци, контрагенти и клиенти.