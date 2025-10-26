Министър Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"

Българската компания "Лукойл", която е собственик на рафинерията и няколко други дъщерни дружества, които обслужват съпътстващия бизнес, са част от санкциите. Обхванати са от санкциите, защото през няколко нива на собственост в различни чужди държави, а в крайна сметка техният действителен собственик е руската компания "Лукойл", която е вече в санкционния списък. Има месец, докато влязат в сила новите санкции. Ако междувременно, разбира се, не напреднат преговорите между САЩ и Русия. Това каза в интервю за БНТ правосъдният министър Георги Георгиев.

По думите му в такъв случай банковите трансакции, които трябва да се случат, за да купим гориво и да си платим, няма да могат да бъдат обслужени от банки под угрозата да бъдат обект на допълнителни санкции. Според него крайният резултат е този, че рафинерията, санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки.

Георги Георгиев обясни, че според министъра на енергетиката е налице осигуреност на пазара с горива, така че до края на годината няма поводи за притеснение. За това е важно хората да са спокойни. Държавата има план в няколко стъпки. Първата е скрининг и мониторинг, проверка на наличните количества, т.е. да с какво разполага българската държава и изобщо търговските вериги, каза още Георгиев, цитирайки думи на енергийния министър Жечо Станков.

На второ място - въвеждане на много сериозен мониторингов механизъм за това какво се случва и разписване на конкретни стъпки, но това е една специализирана материя, по която работят колегите от Министерството на енергетиката, които ни увериха, че поводи за притеснения на този етап няма.

На въпрос дали България може да поиска отсрочка като Германия, правосъдният министър отговори, че всеки случай е специфичен. Европа е в тази ситуация заедно, т.е. нито една страна не е сама за себе си. И решенията, които търсим, са координирани с европейските партньори, поясни той.

По думите му сега се уточняват общи стратегии, така че да постигнат целите, без това да засяга пряко гражданите на ЕС по начин, по който това би затруднило дейностите на икономиката.

Министър Георгиев също така каза, че се водят интензивни разговори с американските ни партньори. Лично аз водя разговорите със службата в американското правителство, която налага тези санкции, за да можем да координираме действията и поведението си като държава партньор, каза още той.