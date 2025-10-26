Япония успешно изстреля кораб с провизии до Международната космическа станция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) успешно изстреля в неделя най-мощната си ракета H3, носеща новоразработен безпилотен товарен космически кораб за първата му мисия за доставка на провизии до Международната космическа станция (МКС), пише Асошиейтед прес.

JAXA съобщи, че космическият кораб HTV-X1 успешно е излетял чрез ракетата H3 от японския космически център Танегашима в южната част на страната. Корабът е влязъл в целевата орбита 14 минути след излитането.

Ако всичко върви гладко, корабът ще пристигне в МКС след няколко дни, за да достави провизии. Японският астронавт Кимия Юи, който в момента се намира в МКС, ще улови товарния кораб с роботизирана ръка в ранните часове на четвъртък.

HTV-X1 е наследник на безпилотния транспортен кораб H-II на JAXA, известен като Kounotori, или щъркел на японски, който е изпълнил девет мисии до МКС между 2009 и 2020 г.

Новият товарен кораб може да превозва по-голям товар. Той е проектиран да бъде свързан с МКС за период до шест месеца, за да доставя запаси и да извлича отпадъци от МКС.

Стартът в неделя бележи и успешния дебют на най-мощната версия на ракетата H3, с четири ракетни ускорителя, по-голям обтекател и горна камера за полезен товар, съобщиха официални представители.

Президентът на JAXA Хироши Ямакава нарече старта в неделя „голяма крачка напред", която демонстрира способността на Япония да доставя провизии в космоса, което служи като „основа за автономна космическа дейност".

H3 заменя дългогодишната ракета H-2A, която направи последния си полет през юни, съобщава БТА.

H3 досега е направила шест последователни успешни полета след неуспешен дебют през 2023 г., когато ракетата трябваше да бъде унищожена заедно с полезния си товар, припомня Асошиейтед прес.