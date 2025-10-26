Астрономи откриха планета, подходяща за живот

Астрономи откриха потенциално обитаем свят в близост до Земята, съобщава германският научен портал Scinexx.de, позовавайки се на публикация в The Astronomical Journal.

Суперземята GJ 251c се намира само на 18 светлинни години от нас и обикаля около червеното си джудже точно в обитаемата зона. Следователно планетата може да съдържа вода и условия за извънземен живот, обясняват изследователите, цитирани от БТА.

Според тях тази суперземя е един от най-обещаващите кандидати за търсене на извънземни биосигнатури – химически доказателства за съществуването на живот в космоса.

Астрономите вече са открили повече от 6000 екзопланети, като някои от тези близки светове са особено вълнуващи, защото се намират в обитаемата зона на своята звезда и теоретично биха могли да бъдат населени. Сред тях са суперземята HD 20794d, само на 20 светлинни години от нас, и два потенциални близнака на Земята около т. нар. звезда на Тийгардън, на 12 светлинни години от нас. Дори нашата съседна звезда, Проксима Кентавър, има потенциално обитаема суперземя.

Сега към потенциално обитаемите ни съседни светове се появява ново попълнение. Астрономи, водени от Кори Биърд от Калифорнийския университет в Ървайн, откриват новата планета, докато наблюдават по-внимателно червеното джудже Gliese 251 (GJ 251), разположено на около 18 светлинни години от нас. Суперземя, която е около 1,8 пъти по-голяма от нашата планета, вече беше открита около тази звезда през 2020 г. GJ 251b обаче има орбитален период от само 14,2 дни и следователно е твърде близо до звездата си, за да бъде обитаема. Но Биърд и неговият екип откриват втора планета, обикаляща около тази звезда в обитаемата зона, на която са необходими 54 дни, за да завърши един орбитален цикъл.

„Екзопланетата GJ 251c се намира точно в „златната зона" – разстоянието от звездата, на което би могла да съществува вода в течно състояние на повърхността на планетата, ако тя притежава съответно подходяща атмосфера", обяснява съавторът на изследването Суврат Махадеван от Държавния университет на Пенсилвания. „Такива планети са най-добрият ни шанс да открием извънземен живот."

Астрономите откриват този потенциално обитаем свят, използвайки високорезолюционен инфрачервен спектрометър в обсерваторията Макдоналд в Тексас. Този инструмент е специално проектиран да открива фини промени в светлинния спектър на близките звезди, които показват гравитационното влияние на екзопланета. В случая с червеното джудже GJ 251 обаче това търсене е било сложно, защото неговите звездни изригвания също произвеждат квазипериодични сигнали в спектъра.

„Наистина е трудно да се филтрира звездният шум и все пак да се открият фините планетарни сигнали", обяснява Махадеван. За да се гарантира, че откритият спектрален сигнал наистина идва от екзопланета, а не от звездата, изследователите са анализирали допълнителни данни от 20 години наблюдения с помощта на различни телескопи. В комбинация с нови спектрални данни от последните наблюдения, те успяват да отделят планетарните сигнали от звездния шум.

Според получените резултати, новооткритата планета GJ 251c е суперземя – скалиста планета с маса приблизително четири пъти по-голяма от тази на Земята. Вероятно на нея има температури, които биха могли да позволят съществуването на вода. Все още обаче не е ясно дали тази планета притежава атмосфера. „Въпреки че все още не можем да потвърдим за наличие на газова обвивка около GJ 251c, тази планета е обещаваща цел за бъдещи изследвания", подчертава още Махадеван.