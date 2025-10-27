Ключови решения и отчети приковават вниманието на пазарите през седмицата

Глобалните пазари изпратиха седмица, изпълнена с обрати. Търговските преговори между САЩ и Китай предизвикаха нестабилност, като противоречивите сигнали от двете страни поддържаха напрежението сред пазарните участници. Налагането на нови санкции срещу Русия допълнително засили геополитическата рискова премия на фона на продължаващия конфликт с Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп редуваше дипломатична и войнствена реторика спрямо Пекин, което държеше пазарите в неведение за бъдещите му действия, коментират анализатори на "Оанда" (Oanda). Очакваната среща между Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин е насрочена за 30 октомври. По време на визитата си в Азия Тръмп ще подпише споразумения в областта на търговията и добива на стратегически минерали, съобщиха от Белия дом. В последния ден на миналата седмица Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение с китайския президент Си Цзинпин. Изявлението си направи след приключването на двудневни дискусии между висши икономически представители на двете страни, целящи деескалация на търговската война.

Оптимизмът около срещата допринесе за ръст на акциите на основните борси. Европейските индекси достигнаха рекордни стойности, а американските S&P 500 и Nasdaq записаха най-силната си седмица от август насам. Индексът Dow Jones Industrial Average регистрира най-големия си седмичен ръст от юни.

Подкрепа за пазарите оказаха и по-слабите от очакваното данни за инфлацията в САЩ, както и силните корпоративни отчети. Сезонът на отчетите за третото тримесечие напредва бързо – 143 компании от "Ес енд Пи 500" (S&P 500) вече обявиха резултати, като 87 на сто от тях надминават прогнозите на анализаторите. Това доведе до ревизия на очакванията за ръст на печалбите в индекса до 10,4 на сто на годишна база спрямо 8,8 на сто в началото на октомври.

Междувременно продължава частичното спиране на работата на правителствени служби в САЩ заради липса на споразумение по бюджета. Някои служители от Бюрото по статистика на труда (BLS) бяха върнати на работа, за да подготвят данните за инфлацията през септември. Потребителските цени са нараснали с 0,3 на сто на месечна база и с 3,0 на сто на годишна спрямо 2,9 на сто през август.

"Това е добър сигнал, но акциите вероятно ще останат нестабилни", коментира пред ДПА Крис Фашиано от "Къмънуелт Файненшъл Нетуърк" (Commonwealth Financial Network).

Сезонът на отчетите продължава стабилно, въпреки разочарованията от "Нетфликс" (Netflix) и "Тексас Инструмънтс" (Texas Instruments). Въпреки това 87 на сто от компаниите надминават очакванията за печалбите, а 82 на сто – за приходите, сочат данни на "Ел Ес И Джи Ай Би И Ес" (LSEG IBES).

Предстои най-натоварената седмица от сезона – с резултати от над 170 компании, сред които "Майкрософт" (Microsoft), "Епъл" (Apple), "Алфабет" (Alphabet), "Амазон" (Amazon) и "Мета Платформс" (Meta Platforms), които влизат в т. нар. "Великолепна седморка". Според анализ на Таджиндер Дилон от "Ел Ес И Джи" (LSEG) се очаква тази група да отчете 16,6 на сто ръст на печалбите си спрямо 8,1 на сто за останалите компании в индекса.

Други големи корпорации, които ще публикуват отчети, са "Илай Лили" (Eli Lilly), "Ексон" (Exxon), "Шеврон" (Chevron), както и платежните гиганти "Виза" (Visa) и "Мастъркард" (Mastercard).

В Обединеното кралство предстои публикуването на тримесечните отчети на "Ейч Ес Би Си“ (HSBC), "Шел“ (Shell), "Джи Ес Кей“ (GSK) и "Стандарт Чартърд“ (Standard Chartered), както и на търговски данни от водещите британски компании "Джей Ди Уедърспуун“ (JD Wetherspoon) и "Некст“ (Next).

"Големите технологични компании ще определят посоката на пазара", заяви Антъни Саглимбене от "Америпрайз Файненшъл" (Ameriprise Financial). По думите му праговете за печалби са високи, а инвеститорите ще бъдат чувствителни към всякакви сигнали за забавяне.

Анализаторите от "Хелаба" (Helaba) и "Ландесбанк Ел Бе Бе Ве" (Landesbank LBBW) посочват, че корпоративните отчети може временно да изместят фокуса от очакваните сигнали от Управлението за федералния резерв на САЩ.

Седмицата, в която завършва октомври, ще бъде наситена с ключови икономически събития и решения на водещите централни банки. Очаква се УФР и Канадската централна банка да пристъпят към понижаване на основните лихвени проценти, докато прогнозите са Японската централна банка и Европейската централна банка да запазят настоящите нива, на лихвите, отчитат и анализаторите на Ай Джи (IG). Към най-важните макроикономически показатели, които ще бъдат публикувани през седмицата, те причисляват още данните за брутния вътрешен продукт (БВП) за третото тримесечие на САЩ, еврозоната и Германия, както и месечните данни за стоките с дълготрайна употреба.

Геополитическите теми ще продължат да бъдат във фокуса на пазарите и през настоящата седмица. Докато прекратяването на огъня във войната в Украйна остава далечна перспектива, акцентът се измества към развитието на търговските отношения. Тръмп отмени планираните разговори с Канада в петък, а в неделя обяви, че увеличава митата за вноса на канадски стоки в САЩ с още 10 процента "над това, което те плащат сега". В същото време паралелните преговори с Китай вече показаха напредък. Във фокуса ще бъде вече потвърдената среща между президента Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин.

Според стратега на "Мерк Финк" (Merck Finck) Робърт Грайл тази среща "има потенциал да предизвика значителни ценови колебания" на пазарите, тъй като инвеститорите следят внимателно всякакви сигнали за деескалация или нови мерки в търговския спор между двете най-големи икономики в света.

Европа, Близък изток и Африка

Решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък ще бъде взето в обстановката на Ренесанса във Флоренция, тъй като Италия е домакин на едно от годишните заседания на институцията извън централата ѝ във Франкфурт. Не се очакват изненади – депозитната лихва най-вероятно ще бъде потвърдена на ниво от 2 на сто, като нови макроикономически прогнози ще бъдат представени чак през декември. Коментарите на президента на ЕЦБ Кристин Лагард ще бъдат внимателно следени за сигнали за възможно бъдещо понижение на лихвите.

Часове преди решението на ЕЦБ ще бъдат публикувани данни за икономическия растеж в еврозоната, които се очаква да потвърдят слаба експанзия от 0,1 на сто през третото тримесечие. В петък ще бъдат оповестени и данни за инфлацията в региона, като прогнозите сочат понижение на основния и базовия индекс, което би успокоило централните банкери относно инфлационния натиск.

В Германия вниманието е насочено към индекса за бизнес климата на института "Ифо" (ifo), който ще бъде публикуван в понеделник и вероятно ще покаже леко подобрение. Очаква се обаче данните в четвъртък за БВП да потвърдят липсата на растеж за икономиката през третото тримесечие.

Франция също е в центъра на вниманието, като политическата нестабилност продължава да оказва ограничено въздействие върху икономиката. Прогнозите сочат леко забавяне на растежа до 0,2 на сто. Премиерът Себастиан Льокорню се стреми да договори бюджет с разединения парламент и може да се наложи да направи отстъпки, за да избегне ескалация на политическото напрежение.

Анализаторите на "Хелаба" (Helaba) посочват, че спадащият кредитен рейтинг на Франция след ревизията от "Ес енд Пи" (S&P) я поставя в трудно фискално положение, макар и все още да не е фактор, способен да промени паричната политика на ЕЦБ.

В сряда ще се проведат предсрочни парламентарни избори в Нидерландия, предизвикани от разпадането на коалиционното правителство на премиера Дик Схоф. Събитията в Хага също ще бъдат наблюдавани от инвеститорите.

България предстои да публикува проектобюджета за 2026 г., като се очаква стремеж към спазване на фискалната цел на ЕС за дефицит под 3 на сто от БВП.

Швейцарската национална банка ще публикува в петък резултатите си за деветмесечието. Те може да покажат преминаване от загуба към печалба на фона на стабилен франк и промени в портфейла от активи, пише БТА.

В Обединеното кралство се очаква спокойна седмица. "Банк ъф Ингланд" (Bank of England) не планира ключови изявления преди заседанието си през ноември. Единствените данни от Острова са свързани с одобрените ипотечни кредити, докато финансовият министър Рейчъл Рийвс подготвя бюджета, който ще бъде представен след около месец.

В Ботсуана централната банка вероятно ще остави основния лихвен процент непроменен на 1,9 на сто, за да подкрепи икономиката, която се намира в рецесия.

Северна Америка

Понижението на инфлацията в САЩ през септември повиши очакванията за ново понижение на лихвите от страна на УФР. Официалните лица в системата остават предпазливи по отношение на трудовия пазар и инфлационния натиск.

Някои анализатори очакват УФР да забави или спре намаляването на портфейла си от държавни облигации, за да избегне евентуални проблеми с ликвидността. Очаква се в изказване председателят Джером Пауъл да даде индикации дали ще има нова корекция по време на следващото заседание през декември.

"Най-голямо въздействие ще има, ако УФР даде знак, че ще се отклони курса на понижаване на лихвите", коментира пред ДПА Доминик Папалардо от "Морнингстар Уелт" (Morningstar Wealth). Михаел Краутцбергер от "Алианц Глоубъл Инвестърс" (Allianz Global Investors) и Кристиан Шерман от Де Ве Ес (DWS) споделят очакването за "предпазливи понижения", като Шерман посочва, че рисковете за трудовия пазар остават по-съществени от инфлационните.

Пауъл вероятно ще потвърди, че макроикономическите насоки от септемврийската среща на Федералния комитет по отворените пазари (FOMC) и т.нар. "точков участък" остават в сила. Очаква се той да подчертае, че перспективите за инфлацията и заетостта не са се променили същественo, коментират анализаторите на "Скотиабанк" (Scotiabank).

На 14 октомври Пауъл заяви, че "е справедливо да се каже, че перспективите за заетостта и инфлацията не изглеждат променени спрямо срещата ни през септември". Анализаторите прогнозират, че и този път той ще изрази сходна позиция, вероятно подкрепена от по-ниския от очакваното показател за основния индекс на потребителските цени. Затова, макар да запази предпазлив тон по отношение на предстоящите икономически данни и несигурността в средата, Пауъл вероятно пасивно ще потвърди очакванията на комитета за още едно понижение на основната лихва с 25 базисни пункта през декември, заключават от "Скотиабанк".

Във вторник ще бъдат публикувани данните на "Конфърънс Борд" (Conference Board) за потребителското доверие, което вероятно е спаднало за трети пореден месец. В сряда Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти ще обяви данни за сключените договори за покупка на съществуващи жилища.

В Канада централната банка ("Банк ъф Канада" – Bank of Canada) се очаква да понижи основната лихва с 25 базисни пункта до 2,25 на сто. Анализаторите обаче ще следят внимателно тона на прогнозата, особено след последните изненадващи данни за инфлацията и заетостта. В петък Статистическата служба на Канада ще публикува данни за БВП по отрасли за август и предварителна оценка за септември.

Азия

Последната седмица на октомври ще бъде натоварена и за азиатско-тихоокеанските икономики. В Австралия в сряда ще бъдат публикувани данните за инфлацията през третото тримесечие, които ще ориентират очакванията за заседанието на "Резервната банка на Австралия" (Reserve Bank of Australia) на 4 ноември.

Вниманието е насочено и към заседанието на "Банк ъф Джапан" (Bank of Japan) в четвъртък, което ще сложи край на месеци спекулации за нормализацията на политиката. Повечето икономисти очакват запазване на лихвения процент, но разпределението на гласовете в Управителния съвет ще бъде ключов сигнал.

"Банк ъф Джапан" ще публикува и нова икономическа прогноза. Данни за безработицата, промишленото производство и потребителските цени в Токио ще дадат по-пълна представа за състоянието на икономиката в края на седмицата.

Китай ще публикува индексите на мениджърите по покупки (PMI) в петък. Очаква се леко подобрение в производствените нагласи. По-рано през седмицата ще бъдат публикувани и данни за промишлените печалби. Тайланд ще оповести митническа статистика, а Пакистан вероятно ще запази основната си лихва на 11 на сто.

В Югоизточна Азия се очакват данни за търговията на Тайланд и Филипините, които ще отразят глобалното търсене на електроника и потребителски стоки. Южна Корея ще публикува данни за продажбите на дребно и индустриалното производство.

Латинска Америка

Бразилия и Мексико ще публикуват икономически и търговски данни за септември. Централната банка на Чили вероятно ще понижи лихвата с 50 базисни пункта до 4,25 на сто, като приближава края на текущия цикъл на облекчаване. Очакванията са инфлацията в страната да се понижи до 3 на сто през третото тримесечие.

В четвъртък Мексико ще даде старт на отчетите за индустриалното производство за третото тримесечие. Предварителните данни сочат спад заради отслабване на индустриалния сектор. Според централната банка на Мексико ("Банхико", Banxico) икономиката ще започне възстановяване до края на годината, като прогнозата за БВП за 2025 г. е ревизирана от 0,1 на сто на 0,6 на сто.

Данни за безработицата ще бъдат публикувани в Бразилия, Мексико, Колумбия и Чили. В Колумбия дискусиите в местната централна банка "Банреп" (BanRep) остават разнопосочни, като част от банкерите настояват за понижение, а други подчертават инфлационния риск. Очакванията на пазарите са за четвърто поредно задържане на лихвения процент на ниво от 9,25 на сто.