Светослав Бенчев: Горива има, няма нужда от паника

Правителството казва, че горива има, няма нужда от паника, няма нужда се запасяваме с тях. Нищо особено не се случва на пазара в момента, а цените са същите както преди 3-4 дни. Това каза пред bTV Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Той очаква това да се запази.

България и още 7 държави в Европейския съюз ще обмислят общ плавен преход след санкциите, които администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи на "Роснефт" и "Лукойл". Другите са Германия, Унгария, Словакия, Румъния, Белгия, Нидерландия и Италия.

Всички компании в петролната и газова асоциация пазят своите резерви, каза още той. До резервите можело да се стигне, ако рафинерията спре да преработва. Много трудно логистично ще се справим без работа на рафинерията на територията на страната. Дано не стигнем там, каза още той.