Почва програмата за обучение на млади журналисти, организирана от БТА и Европейския парламент

Българската телеграфна агенция (БТА), съвместно с представителството на Европейския парламент (ЕП) в България, организира четвъртото издание на програмата за обучение на млади журналисти от национални и регионални медии, което ще се състои от 27 до 29 октомври.

Обучителната програма е озаглавена „Познавате ли европейските институции?“ и ще запознае младите журналисти с функционирането на институциите на Съюза с фокус върху Европейския парламент, европейските политики и тяхното прилагане в държавите членки въз основа на ценностите на Европейския съюз.

Програмата е разделена на два модула – национален и европейски. На националния модул ще бъдат представени по-общи знания за компетенциите на европейските институции, законодателство и политики. Европейският модул ще се проведе в Брюксел през февруари 2026 г., като за него ще бъдат избрани участниците, които са изпълнили най-успешно поставените практически упражнения.

Лектори в програмата отново ще бъдат водещи преподаватели с експертен опит и познания по европейски политики и въпроси, сред които проф. Ингрид Шикова, доц. д-р Ралица Ковачева от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. Иван Начев от Нов български университет, доц. Георги Лозанов, както и действащи журналисти и представители от ЕП.

Участие ще вземат и евродепутатите Кристиан Вигенин от Групата на социалистите и демократите в ЕП, както и Ивайло Вълчев от Европейските консерватори и реформисти. Те ще запознаят участниците с работата си в парламентарните комисии и с актуални теми, свързани с функционирането на Европейския съюз.

Завършилите обучението ще получат сертификат от Европейския парламент.