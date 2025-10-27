Финансист: Еврото не предизвиква инфлацията в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Еврото не предизвиква инфлацията в България.

Това каза в ефира на Нова тв финансисът Никола Янков.

Специалистът обяви, че държавата вдига само заплатите на държавните служители. И то само на някои от тях.

"Липсата на заложени нови реформи е проблемът при новия бюджет. Пенсионната система бе разбита сериозно. Трябва да се направи общ параметър на бюджета. Да се разделят плащанията за пенсиите и другите социални програми. Да се спре автоматичния механизъм за увеличаване на заплатата в държавния сектор, който са обвързани със средната заплата у нас. Средната заплата се движи по политически причини.

Догодина ще имаме бюджетен дефицит, ако продължаваме така. А по този начин европейският съюз ще спре част от плащанията си към държавата, защото не отговаряме на различни критерии за инфлация, дефицит и т.н", каза още Янков.

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов предупреди, че у нас може да се стигне до т.нар. гръцки и румънски сценарий. Или казаното с други думи да има фискално-бюджетни мерки, за да се намали инфлацията.

"Средната заплата в съдебната власт е над 10 хил. лв. Което пък е много пъти над средната за човек у нас. Предложихме замразяване на общите разходите във фонд работна заплата.

България харчи най-много пари за национална сигурност. Ако не бъдат взети промени, свързани със средната заплата" довери в ефира на Нова Иванов.

Икономистът Васил Караиванов пък призова управляващите, когато гласуват бюджета.

"Трябва да се гласува така - 3 процента политика, 97 прагматизъм".