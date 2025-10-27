Вятърните централи в Европа са произвели близо 24 на сто от електроенергията вчера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,8 процента от общото количество електроенергия (989 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 8 процента (332 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Сърбия (64,7 процента), Дания (62 на сто) и Литва (58,3 процента). В България делът на вятърната енергия е 2,8 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени във Франция (248 гигаватчаса), Испания (171 гигаватчаса) и Полша (131 гигаватчаса), сочи още справката. В България с произведени 1,9 гигаватчаса от вятърните турбини.