КМГ: По-широкото отваряне на Китай допринася за глобалното развитие

От 20 до 23 октомври в Пекин се проведе Четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП, на който бяха одобрени препоръки за разработването на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие, един от акцентите в които е разширяване на висококачественото отваряне към света и взаимноизгодното сътрудничество с останалите страни, съобщава КМГ.

Въпреки сложната международна ситуация, Китай продължава да разширява отварянето си, превръщайки резултатите от своята модернизация във възможности за общо развитие. Китай има население от над 1,4 милиарда души и в следващото десетилетие групата на хората със средни доходи се очаква да надхвърли 800 милиона, създавайки огромен потребителски потенциал. Освен това новите качествени производителни сили ще превърнат страната в пазар за глобални иновации, приложение на нови технологии и мащабни печалби.

По време на 15-ата петилетка (2026-2030) Китай ще създаде прозрачна, стабилна и предвидима институционална среда. Същевременно, през изминалите пет години в страната са създадени повече от 240 хиляди предприятия с чужди капитали, както и множество регионални офиси на транснационални компании и изследователски центрове. В комюникето от Четвъртия пленум се посочва, че Китай ще насърчава активно независимото си отваряне, т.е. страната ще се стреми да съчетава своите нужди и очакванията на света, като самостоятелно избират областите, темпото и начините на отварянето си. Разчитайки на собствената си икономическа устойчивост, Китай ще повишава непрекъснато качеството и нивото на отваряне към външния свят, демонстрирайки решимостта си за преход от следване към формиране на правила.

В сложната и променлива международна обстановка Китай допринася и с управленски ползи за света. Пленумът постави за цел поддържането на многостранната търговска система и висококачествено съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път". Това показва, че разширявайки икономическият „пай", страната същевременно насърчава изграждането на по-добър свят. Чрез конструктивното си участие в многостранни механизми като АТИС и БРИКС, чрез стремеж за промяна на международните търговски правила , така че да отговарят на времето, чрез разширяване на гласа и представителството на Глобалния Юг, Китай със собствената си откритост насърчава общата и се стреми да направи така, че всички да споделят плодовете от развитието.